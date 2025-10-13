Patrika LogoSwitch to English

विदेश

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आईं भारत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात

Canadian Foreign Minister India Visit: कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, भारत दौरे पर आई हैं। दोनों देशों के संबंधों में सुधार के लिए उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 13, 2025

Anita Anand welcomed by Nagaraj Naidu

Anita Anand welcomed by Nagaraj Naidu (Photo - ANI)

कनाडा (Canada) की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand), भारत (India) दौरे पर आई हैं। दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ने के बाद किसी कनाडाई मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। अनीता पिछली रात राजधानी दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री के अधिकारी नागराज नायडू (Nagaraj Naidu) मौजूद रहे। कनाडाई विदेश मंत्री का भारत दौरा दो दिवसीय है।

जयशंकर और गोयल से करेंगी मुलाकात

अपने भारत दौरे के दौरान कनाडाई विदेश मंत्री अनीता, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) से मुलाकात करेंगी। अनीता और जयशंकर के बीच भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मज़बूत करने पर चर्चा हो सकती है। वहीं अनीता और गोयल, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के विषय पर बातचीत कर सकते हैं।

पीएम मोदी से भी मुलाकात संभव

भारत दौरे पर कनाडाई विदेश मंत्री अनीता की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात हुई थी और दोनों ने ही भारत-कनाडा संबंधों में सुधार के साथ मज़बूती पर भी जोर दिया था। गौरतलब है कि अनीता भी भारत-कनाडा संबंधों में मज़बूती पर जोर दे चुकी हैं।

भारतवंशी हैं अनीता

58 वर्षीय अनीता, भारतवंशी हैं। उनका जन्म 20 मई, 1967 को कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्रांत के केंटविल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरम विवेक आनंद और माता का नाम सरोज दौलत राम था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। अनीता के पिता तमिलनाडु से थे और माता पंजाब से और दोनों ही डॉक्टर थे।

भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर ने की एनएसए डोभाल से मुलाकात
विदेश
Sergio Gor meets NSA Ajit Doval

Updated on:

13 Oct 2025 09:49 am

Published on:

13 Oct 2025 09:39 am

Hindi News / World / कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आईं भारत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात

विदेश

