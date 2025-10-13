कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आईं भारत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात

भारत दौरे पर कनाडाई विदेश मंत्री अनीता की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात हुई थी और दोनों ने ही भारत-कनाडा संबंधों में सुधार के साथ मज़बूती पर भी जोर दिया था। गौरतलब है कि अनीता भी भारत-कनाडा संबंधों में मज़बूती पर जोर दे चुकी हैं।