कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आईं भारत, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल से करेंगी मुलाकात

Anita Anand welcomed by Nagaraj Naidu (Photo - ANI)
कनाडा (Canada) की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand), भारत (India) दौरे पर आई हैं। दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ने के बाद किसी कनाडाई मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। अनीता पिछली रात राजधानी दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री के अधिकारी नागराज नायडू (Nagaraj Naidu) मौजूद रहे। कनाडाई विदेश मंत्री का भारत दौरा दो दिवसीय है।
अपने भारत दौरे के दौरान कनाडाई विदेश मंत्री अनीता, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) से मुलाकात करेंगी। अनीता और जयशंकर के बीच भारत-कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मज़बूत करने पर चर्चा हो सकती है। वहीं अनीता और गोयल, दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के विषय पर बातचीत कर सकते हैं।
भारत दौरे पर कनाडाई विदेश मंत्री अनीता की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात हुई थी और दोनों ने ही भारत-कनाडा संबंधों में सुधार के साथ मज़बूती पर भी जोर दिया था। गौरतलब है कि अनीता भी भारत-कनाडा संबंधों में मज़बूती पर जोर दे चुकी हैं।
58 वर्षीय अनीता, भारतवंशी हैं। उनका जन्म 20 मई, 1967 को कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्रांत के केंटविल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुंदरम विवेक आनंद और माता का नाम सरोज दौलत राम था, जिनकी अब मौत हो चुकी है। अनीता के पिता तमिलनाडु से थे और माता पंजाब से और दोनों ही डॉक्टर थे।
