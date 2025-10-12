भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर ने की एनएसए डोभाल से मुलाकात

Sergio Gor meets Ajit Doval (Photo - U.S. Ambassador to India's social media)
सर्जियो गोर (Sergio Gor) इस समय भारत (India) के 4 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। गोर को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का करीबी माना जाता है और खुद ट्रंप ने उन्हें भारत के लिए अगले राजदूत के रूप में नामित किया है। अपने इस भारत दौरे के दौरान वह भारत-अमेरिका के संबंधों की मज़बूती के लिए कई अहम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अपने भारत दौरे के दौरान गोर ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल (Ajit Doval) से भी मुलाकात की।
गोर ने डोभाल से मुलाकात को खुशी का पल बताया। दोनों के बीच बातचीत भी हुई जिसमें गोर और डोभाल की तरफ से इस बात की प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी गई कि ओपन और फ्री इंडो-पैसिफिक के लिए भारत और अमेरिका साथ काम करना जारी रखेंगे।
