Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर ने की एनएसए डोभाल से मुलाकात

Doval Meets Gor: भारत के लिए नामित राजदूत सर्जियो गोर ने भारत दौरे के दौरान एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 12, 2025

Sergio Gor meets NSA Ajit Doval

Sergio Gor meets Ajit Doval (Photo - U.S. Ambassador to India's social media)

सर्जियो गोर (Sergio Gor) इस समय भारत (India) के 4 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। गोर को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का करीबी माना जाता है और खुद ट्रंप ने उन्हें भारत के लिए अगले राजदूत के रूप में नामित किया है। अपने इस भारत दौरे के दौरान वह भारत-अमेरिका के संबंधों की मज़बूती के लिए कई अहम पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अपने भारत दौरे के दौरान गोर ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल (Ajit Doval) से भी मुलाकात की।

"भारत-अमेरिका साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध"

गोर ने डोभाल से मुलाकात को खुशी का पल बताया। दोनों के बीच बातचीत भी हुई जिसमें गोर और डोभाल की तरफ से इस बात की प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी गई कि ओपन और फ्री इंडो-पैसिफिक के लिए भारत और अमेरिका साथ काम करना जारी रखेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

12 Oct 2025 05:34 am

Published on:

12 Oct 2025 05:21 am

Hindi News / World / भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर ने की एनएसए डोभाल से मुलाकात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर ने की पीएम मोदी से मुलाकात, कहा – “दोनों देशों के संबंधों में आएगी मज़बूती”

Sergio Gor meets Indian Prime Minister Narendra Modi
विदेश

महिलाओं को इंसान नहीं समझते तालिबानी…मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के बैन पर भड़की तस्लीमा नसरीन

विदेश

भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत गोर आए भारत, विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव मिस्री से की बातचीत

S. Jaishankar meets Sergio Gor
विदेश

अटलांटिक महासागर में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी

7.6 magnitude earthquake hits Atlantic Ocean
विदेश

मैक्रों ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का पीएम, कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.