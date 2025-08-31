बहुपक्षीय डिप्लोमेसी का केंद्र बनेगा चीन, मंच पर पुतिन के साथ नजर आएंगे किम जोंग-उन

विश्लेषकों का मानना है कि किम की यह यात्रा उत्तर कोरिया और चीन के बीच संबंधों में सुधार का हिस्सा हो सकती है। हाल ही में, उत्तर कोरिया की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष चोई रयोंग-हे ने प्योंगयांग में चीनी दूतावास के एक समारोह में भाग लिया था, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी का संकेत है। विशेषज्ञों का कहना है कि किम ने रूस-यूक्रेन युद्ध के संभावित समापन और मास्को के पश्चिम की ओर ध्यान केंद्रित करने की आशंका में चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया है।