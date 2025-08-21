चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे मजबूत, अब भारत क्या करेगा ?

China Pakistan Strategic Partnership: चीन के विदेश मंत्री वांग यी (wang yi) ने पाकिस्तान दौरे के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और अधिक गहराई तक जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस्हाक डार (Ishaq Dar) के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान यह बात सामने आई। यह वार्ता छठे चीन-पाकिस्तान रणनीतिक संवाद के बाद हुई। वांग यी ने स्पष्ट किया कि बैठक एक सकारात्मक और भाईचारे वाले माहौल में हुई और ज्यादातर अहम मुद्दों पर आपसी सहमति बनी। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को आयरनक्लैड फ्रेंडशिप (Ironclad Friendship) बताया, यानि ऐसी दोस्ती जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरी उतरती है।