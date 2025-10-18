Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पहली बार पोलित ब्यूरो सदस्य समेत सेना के 9 जनरल बर्खास्त, चीन में बड़े उलटफेर की संभावना

चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जो वहां किसी बड़े उलटफेर की संभावना को दिखाती है। आखिर क्या हो रहा है चीन में, पढ़ें पूरी खबर...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 18, 2025

China India

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। फोटो- IANS

चीन (China) ने अपने दूसरे सबसे वरिष्ठ जनरल हे वेइदोंग और आठ अन्य उच्च पदस्थ सैन्य कमांडरों को हटा दिया है। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में आने वाले शीर्ष अधिकारियों की श्रृंखला में चीन के दूसरे नंबर के सैन्य जनरल भी शामिल हो गए हैं।

राष्ट्रपति शी के निर्देश पर कार्रवाई

इन सभी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग (President Xi Jinping) के निर्देश पर सशस्त्र बलों में भ्रष्टाचार और बेईमानी पर कार्रवाई करते हुए इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के उपाध्यक्ष और 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के सदस्य हे वेइदोंग को कम्युनिस्ट पार्टी और सेना से निष्कासित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि वेइदोंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था पोलित ब्यूरो के पहले सेवारत सदस्य हैं, जिन्हें इस तरह की जांच का सामना करना पड़ा है। वेइदोंग तीसरे सीएमसी सदस्य हैं जिन्हें 2022 में मौजूदा लाइन-अप के पदभार ग्रहण करने के बाद से हटाया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग ने कहा कि नौ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की जांच की गई है और उन्हें दंडित किया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता वाली सीएमसी चीन की सैन्य कमान श्रृंखला के शीर्ष पर है।

पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन, गबन की राशि बड़ी

झांग ने शुक्रवार को एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जांच के बाद, यह पाया गया है कि इन नौ व्यक्तियों ने पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है और कथित तौर पर गंभीर कर्तव्य-संबंधी अपराध किए हैं। इसमें शामिल राशियां विशेष रूप से बहुत बड़ी हैं, अपराधों की प्रकृति बेहद गंभीर है, और प्रभाव बेहद नकारात्मक है।

इन नौ लोगों पर की गई कार्रवाई

वेइदोंग के अतिरिक्त, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें मियाओ हुआ, सीएमसी के पूर्व सदस्य जो सेना के राजनीतिक, विचारधारा और कार्मिक कार्यों के प्रभारी हैं; हे होंगजुन, मियाओ के डिप्टी और पूर्व कार्यकारी; और वांग शियुबिन, सीएमसी संयुक्त संचालन कमान केंद्र के पूर्व कार्यकारी उप निदेशक।

पूर्वी थिएटर कमान के पूर्व कमांडर लिन जियांगयांग; सेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर किन शुतोंग; नौसेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर युआन हुआझी; रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर वांग हूबिन। पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के पूर्व कमांडर वांग चुनिंग की भी जांच की जा रही है।

सेना के भीतर भ्रष्ट लोगों की जगह नहीं

झांग ने कहा, हे वेइदोंग, मियाओ हुआ, हे होंगजुन और अन्य लोगों की गंभीर जांच और सजा एक बार फिर पार्टी की केंद्रीय समिति और केंद्रीय सैन्य आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंत तक जारी रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह इस स्पष्ट रुख को उजागर करता है कि सेना के भीतर भ्रष्ट अधिकारियों के छिपने की कोई जगह नहीं है। झांग ने कहा कि ये मामले पार्टी और सेना के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, और इससे सेना अधिक शुद्ध, अधिक एकजुट, और बेहतर समन्वय और युद्ध प्रभावशीलता से संपन्न बनेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 06:26 am

Hindi News / World / पहली बार पोलित ब्यूरो सदस्य समेत सेना के 9 जनरल बर्खास्त, चीन में बड़े उलटफेर की संभावना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बेल्जियम कोर्ट का बड़ा फैसला: भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी का भारत प्रत्यर्पण मंजूर

Mehul Choksi
राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने श्रीलंकाई पीएम अमरसूर्या से की मुलाकात, अहम विषयों पर की चर्चा

Indian Prime Minister Narendra Modi with Sri Lankan PM Harini Amarasuriya
विदेश

पीएम मोदी ने की मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलती से मुलाकात

Indian Prime Minister Narendra Modi with Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty
विदेश

फिलीपींस हिला-दहल गए दिल: 6.0 तीव्रता का भूकंप, आफ्टरशॉक्स से खतरा बढ़ा!

Philippines Earthquake 2025
विदेश

अमेरिका में दीपावली का जलवा: न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स ने ग्रेसी मैन्शन पर धूम मचाई !

Diwali NYC Mayor
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.