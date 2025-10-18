पहली बार पोलित ब्यूरो सदस्य समेत सेना के 9 जनरल बर्खास्त, चीन में बड़े उलटफेर की संभावना

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। फोटो- IANS
चीन (China) ने अपने दूसरे सबसे वरिष्ठ जनरल हे वेइदोंग और आठ अन्य उच्च पदस्थ सैन्य कमांडरों को हटा दिया है। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में आने वाले शीर्ष अधिकारियों की श्रृंखला में चीन के दूसरे नंबर के सैन्य जनरल भी शामिल हो गए हैं।
इन सभी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग (President Xi Jinping) के निर्देश पर सशस्त्र बलों में भ्रष्टाचार और बेईमानी पर कार्रवाई करते हुए इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के उपाध्यक्ष और 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के सदस्य हे वेइदोंग को कम्युनिस्ट पार्टी और सेना से निष्कासित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि वेइदोंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था पोलित ब्यूरो के पहले सेवारत सदस्य हैं, जिन्हें इस तरह की जांच का सामना करना पड़ा है। वेइदोंग तीसरे सीएमसी सदस्य हैं जिन्हें 2022 में मौजूदा लाइन-अप के पदभार ग्रहण करने के बाद से हटाया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग ने कहा कि नौ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की जांच की गई है और उन्हें दंडित किया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता वाली सीएमसी चीन की सैन्य कमान श्रृंखला के शीर्ष पर है।
झांग ने शुक्रवार को एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जांच के बाद, यह पाया गया है कि इन नौ व्यक्तियों ने पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है और कथित तौर पर गंभीर कर्तव्य-संबंधी अपराध किए हैं। इसमें शामिल राशियां विशेष रूप से बहुत बड़ी हैं, अपराधों की प्रकृति बेहद गंभीर है, और प्रभाव बेहद नकारात्मक है।
वेइदोंग के अतिरिक्त, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें मियाओ हुआ, सीएमसी के पूर्व सदस्य जो सेना के राजनीतिक, विचारधारा और कार्मिक कार्यों के प्रभारी हैं; हे होंगजुन, मियाओ के डिप्टी और पूर्व कार्यकारी; और वांग शियुबिन, सीएमसी संयुक्त संचालन कमान केंद्र के पूर्व कार्यकारी उप निदेशक।
पूर्वी थिएटर कमान के पूर्व कमांडर लिन जियांगयांग; सेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर किन शुतोंग; नौसेना के पूर्व राजनीतिक कमिश्नर युआन हुआझी; रॉकेट फोर्स के पूर्व कमांडर वांग हूबिन। पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के पूर्व कमांडर वांग चुनिंग की भी जांच की जा रही है।
झांग ने कहा, हे वेइदोंग, मियाओ हुआ, हे होंगजुन और अन्य लोगों की गंभीर जांच और सजा एक बार फिर पार्टी की केंद्रीय समिति और केंद्रीय सैन्य आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंत तक जारी रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह इस स्पष्ट रुख को उजागर करता है कि सेना के भीतर भ्रष्ट अधिकारियों के छिपने की कोई जगह नहीं है। झांग ने कहा कि ये मामले पार्टी और सेना के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, और इससे सेना अधिक शुद्ध, अधिक एकजुट, और बेहतर समन्वय और युद्ध प्रभावशीलता से संपन्न बनेगी।
