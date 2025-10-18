पहली बार पोलित ब्यूरो सदस्य समेत सेना के 9 जनरल बर्खास्त, चीन में बड़े उलटफेर की संभावना

झांग ने कहा, हे वेइदोंग, मियाओ हुआ, हे होंगजुन और अन्य लोगों की गंभीर जांच और सजा एक बार फिर पार्टी की केंद्रीय समिति और केंद्रीय सैन्य आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंत तक जारी रखने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह इस स्पष्ट रुख को उजागर करता है कि सेना के भीतर भ्रष्ट अधिकारियों के छिपने की कोई जगह नहीं है। झांग ने कहा कि ये मामले पार्टी और सेना के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं, और इससे सेना अधिक शुद्ध, अधिक एकजुट, और बेहतर समन्वय और युद्ध प्रभावशीलता से संपन्न बनेगी।