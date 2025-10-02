चीन में एक ही परिवार के 11 लोगों को मौत की सजा, जुर्म ऐसा कि सुन कर कांप जाएगी रूह

हजारों चीनी नागरिकों के इस परिवार द्वारा ठगे जाने के बाद धीरे धीरे इनके कामों की जानकारी सरकार तक पहुंचने लगी। 2023 में इस परिवार के काले शासन का अंत हुआ और यह प्रशासन की पकड़ में आए। इस साल शान प्रांत में विद्रोही समूहों के एक ग्रुप ने सैन्य बल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लौकाइंग पर कब्जा कर लिया। हमले के दौरान मिंग परिवार के मुखिया- मिंग श्वेचांग ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और बाकि परिवार के सदस्यों को चीनी सरकार को सौंप दिया गया। इसके साथ ही बंदी बना कर रखे गए हजारों लोगों को भी मिंग परिवार की कैद से रिहाई मिली और उन्हें सरकार को सौंपा गया। इस परिवार के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने इसके 11 सदस्यों को मौत की सजा, 11 को उम्रकैद, 5 को मौत की सजा पर दो साल की मोहलत और इसके बाकि बचे सदस्यों को 5 से 24 साल तक की जेल की सजा मिली है।