Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन में एक ही परिवार के 11 लोगों को मौत की सजा, जुर्म ऐसा कि सुन कर कांप जाएगी रूह

जुआ, ठगी, ड्रग्स और वेश्यावृत्ति जैसे कई अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद चीन की एक अदालत ने एक ही परिवार के 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई है जबकि 11 को उम्रकैद की सदा दी गई है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 02, 2025

China court

चीन की अदालत (फोटो- चाइना डेली एक्स पोस्ट)

चीन में ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुन कर आपके होश उड़ जाएगे। यहां एक अदालत ने हाल ही एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ मौत की सजा सुनाई है। मिंग परिवार के नाम से जाने जाने वाले इस परिवार को अदालत जुआ, ठगी, ड्रग्स हत्या और वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों के साथ साथ 10,000 लोगों को कैद कर के जबरन काम कराने के आरोपों में दोषी पाया है। इसी के चलते सोमवार को म्यांमार की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसके 39 सदस्यों को अलग अलग सजा सुनाई गई है। इसमें 16 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई गई है, जिसमें 5 को मौत की सजा पर दो साल की मोहलत मिली है।

2015 में की अपराधों की शुरुआत

लौकाइंग नामक कस्बे में रहने वाला यह मिंग परिवार चोरी, तस्करी और ड्रग्स जैसे कई गैरकानूनी कामों से जुड़ा है। इनके फैले हुए साम्राज्य ने पूरे चीन को हिला दिया था। 2015 में इन्होंने अपने अपराधों की शुरुआत की और कस्बे में जुए के अड्डे, ड्रग्स का कारोबार और ठगी के बड़े-बड़े सेंटर खोले। इस परिवार ने पहले लोगों को नौकरी का झांसा दिया और फिर उन्हें जबरन इन सेंटरों में कैद करके रखने लगा। इन लोगों से ऑनलाइन ठगी करवाई गई और मना करने या भागने की कोशिश करने पर इन्हें बेरहमी से पीटा जाता था। कैदी बनाए गए कई लोगों को इस बेरहमी परिवार ने जान से भी मारा है। मिंग परिवार पर दस हजार से ज्यादा लोगों को कैद करके रखने का आरोप है।

गलत कामों से 1.4 अरब डॉलर कमाए

देखते ही देखते यह म्यांमार के शान प्रांत का सबसे ताकतवर परिवार बनने लगा। यह उन चार परिवारों में शामिल था जिसने लौकाइंग को अपराधों का गढ़ बनाया था। चीन में जुए को लेकर बने सख्त कानूनों के बावजूद इस परिवार ने लुक्काइंग में कई कैसिनो खोले। ऑनलाइन ठगी, कैसिनो और अन्य अपराधिक तरीकों से मिंग परिवार ने अरबों का धन जमा कर लिया। अदालत के मुताबिक, 2015 से लेकर अब तक मिंग परिवार ने जुआ, ठगी, ड्रग्स और वेश्यावृत्ति जैसे धंधों से 10 अरब युआन (करीब 1.4 अरब डॉलर) कमाए। इसमें एक लाख से ज्यादा विदेशी नागरिक फंसाए गए जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्कैमडेमिक यानी महामारी नाम दिया।

2023 में पकड़ा गया परिवार

हजारों चीनी नागरिकों के इस परिवार द्वारा ठगे जाने के बाद धीरे धीरे इनके कामों की जानकारी सरकार तक पहुंचने लगी। 2023 में इस परिवार के काले शासन का अंत हुआ और यह प्रशासन की पकड़ में आए। इस साल शान प्रांत में विद्रोही समूहों के एक ग्रुप ने सैन्य बल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लौकाइंग पर कब्जा कर लिया। हमले के दौरान मिंग परिवार के मुखिया- मिंग श्वेचांग ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और बाकि परिवार के सदस्यों को चीनी सरकार को सौंप दिया गया। इसके साथ ही बंदी बना कर रखे गए हजारों लोगों को भी मिंग परिवार की कैद से रिहाई मिली और उन्हें सरकार को सौंपा गया। इस परिवार के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने इसके 11 सदस्यों को मौत की सजा, 11 को उम्रकैद, 5 को मौत की सजा पर दो साल की मोहलत और इसके बाकि बचे सदस्यों को 5 से 24 साल तक की जेल की सजा मिली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 10:38 am

Hindi News / World / चीन में एक ही परिवार के 11 लोगों को मौत की सजा, जुर्म ऐसा कि सुन कर कांप जाएगी रूह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वैज्ञानिकों ने बनाया मकड़ी जैसा दिखने वाला रोबोट, भविष्य में घर बनाने में आ सकता है काम

Spider like robot
विदेश

बुआलोई तूफान ने वियतनाम में मचाई तबाही, अब तक 34 लोगों की मौत और 140 घायल

Typhoon Bualoi in Vietnam
विदेश

‘छात्र वीजा’ नियम में बदलाव से 3.80 लाख नौकरियों पर खतरा, अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा

Donald Trump
विदेश

पीएम मोदी से मिलने दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन

Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
विदेश

अब मोरक्को में Gen-Z ने काटा बवाल, 263 पुलिस अधिकारी घायल, सैंकड़ों गाड़ियों में लगाई आग

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.