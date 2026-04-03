ताइवान में चीन का ‘खतरनाक’ खेल, 20 साल तक कोई नहीं पकड़ पाया, पढ़ें पूरा मामला

(China covert operation Taiwan) 20 साल तक एक शख्स ताइवान आता रहा, घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा और चीन का संदेश फैलाता रहा। लेकिन उसको लेकर किसी को शक नहीं हुआ। यह कोई जासूसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ताइवान में हकीकत में ऐसा हो रहा था।