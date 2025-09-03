चीन ने विक्ट्री डे परेड में किसे दिखाई सैन्य ताकत,पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखा कर चौंकाया

China Victory Day Parade 2025: चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ पर 'विक्ट्री डे परेड (China Victory Day 2025)' के बहाने अपनी सैन्य ताकत दिखाई। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों (Hypersonic Missile Display China), इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और मानवरहित लड़ाकू प्लेटफार्मों समेत अपनी सबसे उन्नत सैन्य तकनीक सार्वजनिक तौर पर दिखाते हुए सैन्य परेड निकाली। इसमें 10 हजार से अधिक सैनिक, 100 से अधिक विमान के साथ ही सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल थे। चीन ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (Chinese Military Parade) सार्वजनिक रूप से दिखाई। इसे देखने से पता चलता है कि चीन अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है।