Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

चीन ने विक्ट्री डे परेड में किसे दिखाई सैन्य ताकत,पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखा कर चौंकाया

China Victory Day Parade 2025: चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर भव्य सैन्य परेड की। शी जिनपिंग ने इस मौके पर वैश्विक शांति और सहयोग का संदेश दिया।

भारत

MI Zahir

Sep 03, 2025

China Victory Day Parade 2025
चीन की विक्ट्री डे परेड। (फोटो: IANS.)

China Victory Day Parade 2025: चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ पर 'विक्ट्री डे परेड (China Victory Day 2025)' के बहाने अपनी सैन्य ताकत दिखाई। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों (Hypersonic Missile Display China), इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और मानवरहित लड़ाकू प्लेटफार्मों समेत अपनी सबसे उन्नत सैन्य तकनीक सार्वजनिक तौर पर दिखाते हुए सैन्य परेड निकाली। इसमें 10 हजार से अधिक सैनिक, 100 से अधिक विमान के साथ ही सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद वाहन शामिल थे। चीन ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (Chinese Military Parade) सार्वजनिक रूप से दिखाई। इसे देखने से पता चलता है कि चीन अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है।

जिनपिंग ने दिया शांति का संदेश ( Xi Jinping Peace Speech)

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन युद्ध नहीं चाहता। उन्होंने सभी देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया में शांति और सहयोग बढ़ाना चाहता है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान की संसद क्यों अटकी ? क्या इमरान और शहबाज के ‘हितों का टकराव’ लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है ?
पाकिस्तान
Conflict of Interest in Pakistan Politics

परेड में दिखाई गई इतिहास की झलक

परेड के दौरान ग्रेट वॉल जैसी इमारतों की झलक भी दिखी। यह दिखाता है कि चीन अपने पुराने संघर्षों और धैर्य को नहीं भूला है। हेलीकॉप्टरों से 'शांति की जीत' और 'जनता की जीत' जैसे बैनर लहराए गए।

पुराने सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि

चीन ने युद्ध में शामिल अपने पुराने सैनिकों और ऐतिहासिक सैन्य टुकड़ियों को याद किया। 80 स्मृति ध्वज भी दिखाए गए जो इन टुकड़ियों को समर्पित थे।

विदेशी मेहमान भी हुए शामिल

परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी शामिल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, ईरान, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे कई देशों के नेता भी आए थे।

चीन का लंबा संघर्ष

चीन ने 1931 से ही जापानी हमलों का सामना करना शुरू कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में चीन को 3.5 करोड़ जानें गंवानी पड़ीं। यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले देशों में से एक था।

चीन की वैश्विक भूमिका

इस परेड में चीन के उन शांति सैनिकों को भी शामिल किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि चीन अब दुनिया भर में भी रक्षा और शांति में भूमिका निभाना चाहता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

चीन समाचार

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

03 Sept 2025 02:03 pm

Published on:

03 Sept 2025 02:01 pm

Hindi News / World / चीन ने विक्ट्री डे परेड में किसे दिखाई सैन्य ताकत,पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखा कर चौंकाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट