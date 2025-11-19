चीन ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ चलाई थीं मिसाइलें, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

China weapon testing India Pakistan conflict: भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 में 4 दिन की भयंकर जंग (China weapon testing India Pakistan conflict) के समय दुनिया सोच रही थी कि यह सिर्फ दो पड़ोसियों का झगड़ा है। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट (US report China arms test) ने बम फोड़ा है। चीन ने इस मौके का फायदा उठा कर अपने सबसे नये हथियारों का दुनिया में पहली बार “असली जंग में टेस्ट” कर लिया! रिपोर्ट के अनुसार उसने HQ-9, PL-15 मिसाइल और J-10C फाइटर जेट – ये तीनों चीनी हथियार पहली बार किसी असली युद्ध (Chinese missiles Indo-Pak war) में इस्तेमाल किए, और वो भी पाकिस्तान के हाथों भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने हथियारों की मार्केटिंग भी की और राफेल की बिक्री को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान का बयान था कि उसने चीनी हथियारों से भारत के कम से कम 6 लड़ाकू विमान मार गिराए – जिनमें राफेल भी शामिल था। तब भारत ने नुकसान माना, पर संख्या नहीं बताई। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि हमने भी कई पाकिस्तानी और चीनी जेट्स ढेर किए। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है: सच जो भी हो, चीन को इससे “लाइव कॉम्बैट डेटा” मिल गया।