Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ चलाई थीं मिसाइलें, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

China weapon testing India Pakistan conflict: चीन ने मई 2025 की भारत-पाक जंग में अपने नए हथियारों (PL-15, HQ-9, J-10C) का पहला असली वॉर टेस्ट कर लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 19, 2025

China weapon testing India Pakistan conflict

चीन ने मई 2025 की भारत-पाक जंग में अपने नए हथियार इस्तेमाल​ किए। (फोटो : X Handle/Jay )

China weapon testing India Pakistan conflict: भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 में 4 दिन की भयंकर जंग (China weapon testing India Pakistan conflict) के समय दुनिया सोच रही थी कि यह सिर्फ दो पड़ोसियों का झगड़ा है। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट (US report China arms test) ने बम फोड़ा है। चीन ने इस मौके का फायदा उठा कर अपने सबसे नये हथियारों का दुनिया में पहली बार “असली जंग में टेस्ट” कर लिया! रिपोर्ट के अनुसार उसने HQ-9, PL-15 मिसाइल और J-10C फाइटर जेट – ये तीनों चीनी हथियार पहली बार किसी असली युद्ध (Chinese missiles Indo-Pak war) में इस्तेमाल किए, और वो भी पाकिस्तान के हाथों भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने हथियारों की मार्केटिंग भी की और राफेल की बिक्री को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान का बयान था कि उसने चीनी हथियारों से भारत के कम से कम 6 लड़ाकू विमान मार गिराए – जिनमें राफेल भी शामिल था। तब भारत ने नुकसान माना, पर संख्या नहीं बताई। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि हमने भी कई पाकिस्तानी और चीनी जेट्स ढेर किए। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है: सच जो भी हो, चीन को इससे “लाइव कॉम्बैट डेटा” मिल गया।

चीन का डबल गेम : टेस्टिंग+मार्केटिंग

रिपोर्ट में लिखा है: “चीन ने भारत-पाक जंग को अपना मौका बनाया। उसने न सिर्फ हथियार टेस्ट किए, बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया – हमारे हथियार राफेल से बेहतर हैं!” चीन ने फर्जी फोटो, AI वीडियो और वीडियो गेम के फुटेज तक सोशल मीडिया पर डाल कर प्रोपेगेंडा चलाया कि राफेल को चीनी मिसाइल ने मार गिराया। नतीजतन इंडोनेशिया ने फ्रांस से राफेल खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया।

चीन-पाकिस्तान की दोस्ती अब हथियारों की फैक्ट्री

पिछले 5 साल में पाकिस्तान के 81% हथियार चीन से आए हर साल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज (Warrior-VIII, Aman-2025) अब चीन पाकिस्तान को अपना “हथियार शोरूम” बना रहा है।

सोशल मीडिया पर बवाल मचा

“चीन ने हमारी जंग को अपना लाइव डेमो बना दिया। ”
“राफेल को नीचा दिखाने के लिए AI फोटो तक बनाई? यह है असली चाइना!”
“अब समझ आया क्यों पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट था!”

वह सवाल जो हर कोई पूछ रहा

क्या भारत अब चीनी हथियारों के खिलाफ नई रणनीति बनाएगा ?
क्या फ्रांस राफेल की इमेज को हुए नुकसान का जवाब देगा ?
क्या चीन अगली जंग में अपने हथियार फिर टेस्ट करेगा ?

भारत के लिए सबक

बहरहाल हमें अपने हथियारों का भी “लाइव टेस्ट” दिखाना होगा।दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता – पाकिस्तान को हथियार देने वाला चीन हमारा भी दुश्मन है। अब राफेल, S-400 से आगे सोचना होगा – स्वदेशी हथियार और तेज़ी से चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

India Pakistan Conflict

Operation Sindoor

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

19 Nov 2025 07:51 pm

Published on:

19 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / World / चीन ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ चलाई थीं मिसाइलें, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मां की मौत होते ही बेटा कोर्ट पहुँचा, 4200 करोड़ का चेल्सी महल हारा और वसीयत ने सारा खेल पलट दिया !

Chelsea townhouse inheritance dispute
विदेश

अमेरिका का ताइवान को 6200 करोड़ रुपये का NASAMS मिसाइल गिफ्ट: चीन की नाक में दम, ट्रंप की ‘पीस थ्रू स्ट्रेंथ’ पॉलिसी ने बढ़ाई टेंशन !

US Taiwan NASAMS sale
विदेश

Viral Video: किलाउआ ज्वालामुखी फटा और 1,500 फीट से ज़्यादा ऊंचाई तक उछला लावा

Kilauea volcano's lava
विदेश

20 में शादी, 22 में पापा-मम्मी बन जाओ’ Zoho co-founder की सलाह पर भड़के अपोलो हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन, X पर मचा बवाल

Sridhar Vembu controversies
विदेश

पाकिस्तानी सेना ने किया 23 आतंकियों का एनकाउंटर, घात लगाकर किया खात्मा

Pakistani soldiers
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.