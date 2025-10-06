दक्षिण कोरिया में 8 चीनी नागरिकों की नाव पकड़ी गई: अवैध घुसपैठ की कोशिश, मुंबई 26/11 हमलावरों की याद दिलाने वाली घटना

Chinese illegal entry South Korea boat: दक्षिण कोरिया के तट पर एक छोटी नाव में सवार आठ चीनी नागरिकों को अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। यह घटना समुद्री रास्ते से घुसपैठ की बढ़ती चुनौतियों को उजागर करती है, जो 2008 के मुंबई 26/11 हमलों की याद दिलाती है, जहां पाकिस्तानी आतंकी भी इसी तरह नाव से भारत पहुंचे थे। तटरक्षक बल ने नाव को पकड़ लिया और सभी को हिरासत में ले लिया। आइए, सरल शब्दों में इसकी पूरी कहानी समझते हैं।जानकारी के अनुसार रविवार रात को दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर एक संदिग्ध नाव दिखी। तटरक्षक बल को रात 11:38 बजे अलर्ट मिला। सुबह करीब 1:43 बजे, गाउइडो द्वीप से 40 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में नाव को रोक लिया गया। आठ चीनी नागरिक सवार थे, जो मछुआरों का वेश धारण किए हुए थे। नाव पर चार मछली पकड़ने वाली छड़ें, खाना और पानी था। एक यात्री भागने के चक्कर में समुद्र में कूद गया, लेकिन उसे तुरंत बचा लिया। नाव को ताईआन काउंटी के बंदरगाह ले जाया गया।