अवैध घुसपैठ पर मोदी की चेतावनी बनी हकीकत: ISI रोहिंग्या घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा, बांग्लादेश की DGFI भी शामिल

ये कैंप ISI अधिकारियों, हाफिज सईद और AMM कमांडर अबू अमान जुनूनी की बैठक के बाद बने। जुनूनी मूल रूप से म्यांमार का है, लेकिन पाकिस्तान में प्रशिक्षित। उसका पूरा फोकस रोहिंग्या को भर्ती कर भारत में घुसपैठ कराना और आतंकी हमले करना है। भारत ने सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लागू किया है। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर को इसके नियम अधिसूचित किए। संसद में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पर्यटन, शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य के लिए आने वालों का स्वागत है, लेकिन भारत कोई धर्मशाला नहीं। 2023 में त्रिपुरा में जांच से पता चला था कि कुछ ब्रोकर रोहिंग्या शरणार्थियों को असम के रास्ते भारत ला रहे थे। केंद्र ने एजेंसियों को ऐसे दलालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं।