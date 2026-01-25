‘चीन में हुई तख्तापलट की कोशिश फेल’, कनाडा में रहने वाली चीनी राइटर ने बताया- क्यों गिरफ्तार हुए जनरल झांग?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ( फोटो: ANI)
बीजिंग की सत्ता गलियारों में उथल-पुथल की खबरें छनकर सामने आती हैं। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार सेना के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूश्या और रणनीति प्रमुख ल्यू झेनली को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कनाडा में रहने वाली चीनी लेखिका शेंग शुए ने होश उड़ाने वाले दावे किए हैं।
चीनी लेखिका शेंग शुए ने कहा कि जनरल झांग यूश्या और रणनीति प्रमुख ल्यू झेनली ने चीनी सत्ता से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रची, जोकि नाकाम हो गई। इसके बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी लेखिका के मुताबिक 18 जनवरी की शाम झांग यूश्या और ल्यू झेनली शी जिनपिंग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में थे। वह सैनिकों के साथ उस होटल में दबिश देने वाले थे, जिसमें शी ठहरने वाले थे। उनकी प्लानिंग थी कि रात में शी जिनपिंग को गिरफ्तार किया जाएगा और चीन में तख्तापलट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग की भनक राष्ट्रपति शी को लग गई।
शुए ने कहा कि शी ने हमले की भनक लगते ही सबसे पहले होटल छोड़ दिया और पलटवार की तैयारी कर ली। जनरल झांग प्लान के तहत आगे बढ़े और होटल में उनके लोगों को सामना शी के सुरक्षा में तैनात सैनिकों से हुआ। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। इस घटना में चीनी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात 9 सैनिक मारे गए, जबकि जनरल झांक के गुट के भी कई लोगों की मौत हुई। घटना के बाद राष्ट्रपति शी ने फौरन जनरल झांग को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
शी जिनपिंग के आदेश के बाद उसी रात को जनरल झांग के परिवार को भी हिरासत में ले लिया गया। लेखिका शुए ने कहा कि झांग ने अपने परिवार को सुरक्षित इसलिए नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर किसी तख्तापलट का शक हो सकता है। उन्होंने कहा कि झांग की गिरफ्तारी के बारे में भी इसलिए इतनी जल्दी सार्वजनिक घोषणा की गई, ताकि शी जिनपिंग स्थिति को तुरंत काबू में दिखा सकें या फिर अफवाहों पर काबू कर सकें।
लेखिका शेंग शुए ने कहा कि जनरल झांग यूश्या कोई अकेला महत्वाकांक्षी जनरल नहीं थे। वह उस धड़े का हिस्सा थे, जिसकी ताकत बढ़ने से राष्ट्रपति शी को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा था। इसलिए चीनी सेना व सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर सफाई चलती रहती है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग