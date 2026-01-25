‘चीन में हुई तख्तापलट की कोशिश फेल’, कनाडा में रहने वाली चीनी राइटर ने बताया- क्यों गिरफ्तार हुए जनरल झांग?

चीनी लेखिका शेंग शुए ने कहा कि जनरल झांग यूश्या और रणनीति प्रमुख ल्यू झेनली ने चीनी सत्ता से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की साजिश रची, जोकि नाकाम हो गई। इसके बाद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी लेखिका के मुताबिक 18 जनवरी की शाम झांग यूश्या और ल्यू झेनली शी जिनपिंग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में थे। वह सैनिकों के साथ उस होटल में दबिश देने वाले थे, जिसमें शी ठहरने वाले थे। उनकी प्लानिंग थी कि रात में शी जिनपिंग को गिरफ्तार किया जाएगा और चीन में तख्तापलट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग की भनक राष्ट्रपति शी को लग गई।