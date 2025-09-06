इस महामारी ने बढ़ाई चिंता, चाड में 113 लोगों की मौत

सेंट्रल अफ्रीकी देश चाड (Chad), दुनिया के सबसे गरीब और भ्रष्ट देशों में से एक है। इस वजह से देश की आबादी के एक बड़े हिस्से हो काफी मुश्किलों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसके साथ ही देश में अपराध भी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। पिछले करीब डेढ़ महीने में चाड के निवासियों के सामने एक और परेशानी आ गई है। हम बात कर रहे हैं हैजा (Cholera) की। इस महामारी ने चाड में लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
चाड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि देश में हैजा का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से 13 जुलाई से अब तक मरने वालों की संख्या 113 पहुंच गई है।
चाड के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 13 जुलाई से अब तक देश में हैजा के कुल 1,631 मामले दर्ज किए गए हैं। पहला मामला 13 जुलाई को पूर्वी औआदई क्षेत्र के डौगुई शरणार्थी शिविर में हैजा का पहला मामला दर्ज हुआ था। इस शिविर में लगभग 20,000 सूडानी शरणार्थी रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूडान में भी हैजा के फैलने से हड़कंप मचा हुआ है।
हैजा के प्रकोप को कम करने के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान तेज़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार चाड को हैजा की वैक्सीन की 1,120,295 खुराकें मिली हैं और वैक्सीनेशन अभियान के लिए इन टीमों को पूर्वी क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है, जहाँ हैजा के ज़्यादा मामले सामने आए हैं।