इस महामारी ने बढ़ाई चिंता, चाड में 113 लोगों की मौत

सेंट्रल अफ्रीकी देश चाड (Chad), दुनिया के सबसे गरीब और भ्रष्ट देशों में से एक है। इस वजह से देश की आबादी के एक बड़े हिस्से हो काफी मुश्किलों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसके साथ ही देश में अपराध भी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। पिछले करीब डेढ़ महीने में चाड के निवासियों के सामने एक और परेशानी आ गई है। हम बात कर रहे हैं हैजा (Cholera) की। इस महामारी ने चाड में लोगों की चिंता बढ़ा दी है।