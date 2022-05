नार्थ कोरिया में फैला कोरोना, मदद के लिए आगे आया साउथ कोरिया

Corona outbreak in North Korea : उत्तर कोरिया में कोरोना का प्रकोप जारी है। इसके बाद किम जोंग देशभर में सेना की मदद से दवा का वितरण करा रहे हैं। कोरोना के पहले केस आते ही उत्तर कोरिया ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित करते हुए लॉकडाउन लगा दिया था, इसके बाद भी लगातार कोरोना के केस और इससे होने वाली मौत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही हैं।

Updated: May 16, 2022 01:18:43 pm

Corona outbreak in North Korea : उत्तर कोरिया में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद भी लगातार कोरोना के केस और उससे होने वाली मौत का आकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना फैलने के दो साल बाद उत्तर कोरिया में पहला केस मिला, जिसके बाद किम जोंग ने देश में इमरजेंसी घोषित करते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कोरोना से 8 मौत की सूचना दी है जिसके बाद वहां कोरोना से मरने वालो की संख्या 50 लोग मारे गए हैं।

Corona outbreak in North Korea, South Korea came forward for humanitarian aid