पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, मच गई चीखपुकार

Cylinder blast in supreme court of Pakistan
पाकिस्तान (Pakistan) में आज एक बड़ा हादसा हो गया। देश की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में स्थित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी कैंटीन में आज, मंगलवार, 4 नवंबर को एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। यह ब्लास्ट एसी सिस्टम की रिपेयरिंग के दौरान हुआ, जब तकनीशियन गैस प्लांट पर काम कर रहे थे। ब्लास्ट इतना भीषण था कि कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी बिल्डिंग में झटका महसूस किया गया। ब्लास्ट के कारण कैंटीन में फर्नीचर को नुकसान पहुंचा, बार एसोसिएशन के रिसेप्शन एरिया की कांच की खिड़कियाँ टूट गईं और कोर्ट रूम नंबर 6 को भी नुकसान पहुंचा।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में हुए सिलेंडर ब्लास्ट से चीखपुकार मच गई। लोग बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बिल्डिंग को तुरंत खाली कराया गया।
इस सिलेंडर ब्लास्ट में फिलहाल 4 लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
मामले की जांच शुरू हो गई है। ब्लास्ट का मुख्य कारण एसी सिस्टम के गैस प्लांट में गैस लीक होने को बताया जा रहा है जिससे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बम डिस्पोज़ल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। जांच जारी है जिससे ब्लास्ट के सटीक कारण का पता लगाया जा सके। इस ब्लास्ट की आतंकी हमले के एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं।
