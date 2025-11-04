पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, मच गई चीखपुकार

पाकिस्तान (Pakistan) में आज एक बड़ा हादसा हो गया। देश की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में स्थित सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी कैंटीन में आज, मंगलवार, 4 नवंबर को एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। यह ब्लास्ट एसी सिस्टम की रिपेयरिंग के दौरान हुआ, जब तकनीशियन गैस प्लांट पर काम कर रहे थे। ब्लास्ट इतना भीषण था कि कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी बिल्डिंग में झटका महसूस किया गया। ब्लास्ट के कारण कैंटीन में फर्नीचर को नुकसान पहुंचा, बार एसोसिएशन के रिसेप्शन एरिया की कांच की खिड़कियाँ टूट गईं और कोर्ट रूम नंबर 6 को भी नुकसान पहुंचा।