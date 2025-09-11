पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक आया आगे, डिफेंस के लिए भेजेगा हेलीकॉप्टर्स

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हाल ही में कुछ उम्मीद के विपरीत हुआ। यूक्रेन पर हवाई हमले के लिए रूस ने जो ड्रोन्स दागे, उनमें से कई पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए। ऐसा करते हुए रूस ने पोलैंड के एयरस्पेस का गंभीर उल्लंघन किया। यूक्रेन पर हमले के दौरान कई रूसी ड्रोन्स ने पोलैंड के एयरस्पेस का बार-बार उल्लंघन किया। हालांकि रूसी ड्रोन्स के पोलैंड के एयरस्पेस में घुसने पर पोलिश सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया। इसी बीच अब पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक (Czech Republic) आगे आया है।
चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि वो पोलैंड के डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजेगा। ये हेलीकॉप्टर्स कम ऊंचाई पर रूसी ड्रोन्स से पोलैंड की रक्षा करेगा। चेक रिपब्लिक के इस फैसले के तहत 3 हेलीकॉप्टर्स को पोलैंड भेजा जाएगा।
चेक रिपब्लिक, पोलैंड के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए 150 सैनिकों की तैनाती भी करेगा। वर्तमान स्थिति और सैन्य सहायता की संभावनाओं के आधार पर सैनिकों की संख्या को 150 ही रखा जाएगा।
पोलैंड की सेना की तरफ से दावा किया गया था कि उनकी एयरफोर्स द्वारा रूसी ड्रोन्स को मार गिराने की घटना नाटो क्षेत्र में इस तरह का पहला मामला था। हालांकि रूस की तरफ से इस आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।