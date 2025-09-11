Patrika LogoSwitch to English

विदेश

पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक आया आगे, डिफेंस के लिए भेजेगा हेलीकॉप्टर्स

पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक आगे आया है। पोलिश डिफेंस की सुनिश्चितता के लिए चेक रिपब्लिक अपने हेलीकॉप्टर्स पोलैंड भेजेगा।

भारत

Tanay Mishra

Sep 11, 2025

Poland and Czech Republic flags
Poland and Czech Republic flags (Representational Photo)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हाल ही में कुछ उम्मीद के विपरीत हुआ। यूक्रेन पर हवाई हमले के लिए रूस ने जो ड्रोन्स दागे, उनमें से कई पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए। ऐसा करते हुए रूस ने पोलैंड के एयरस्पेस का गंभीर उल्लंघन किया। यूक्रेन पर हमले के दौरान कई रूसी ड्रोन्स ने पोलैंड के एयरस्पेस का बार-बार उल्लंघन किया। हालांकि रूसी ड्रोन्स के पोलैंड के एयरस्पेस में घुसने पर पोलिश सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया। इसी बीच अब पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक (Czech Republic) आगे आया है।

डिफेंस के लिए भेजेगा हेलीकॉप्टर्स

चेक रिपब्लिक के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि वो पोलैंड के डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजेगा। ये हेलीकॉप्टर्स कम ऊंचाई पर रूसी ड्रोन्स से पोलैंड की रक्षा करेगा। चेक रिपब्लिक के इस फैसले के तहत 3 हेलीकॉप्टर्स को पोलैंड भेजा जाएगा।

सैनिकों की भी होगी नियुक्ति

चेक रिपब्लिक, पोलैंड के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए 150 सैनिकों की तैनाती भी करेगा। वर्तमान स्थिति और सैन्य सहायता की संभावनाओं के आधार पर सैनिकों की संख्या को 150 ही रखा जाएगा।

रूस ने किया था खारिज

पोलैंड की सेना की तरफ से दावा किया गया था कि उनकी एयरफोर्स द्वारा रूसी ड्रोन्स को मार गिराने की घटना नाटो क्षेत्र में इस तरह का पहला मामला था। हालांकि रूस की तरफ से इस आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।

