पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक आया आगे, डिफेंस के लिए भेजेगा हेलीकॉप्टर्स

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हाल ही में कुछ उम्मीद के विपरीत हुआ। यूक्रेन पर हवाई हमले के लिए रूस ने जो ड्रोन्स दागे, उनमें से कई पोलैंड (Poland) के एयरस्पेस में घुस गए। ऐसा करते हुए रूस ने पोलैंड के एयरस्पेस का गंभीर उल्लंघन किया। यूक्रेन पर हमले के दौरान कई रूसी ड्रोन्स ने पोलैंड के एयरस्पेस का बार-बार उल्लंघन किया। हालांकि रूसी ड्रोन्स के पोलैंड के एयरस्पेस में घुसने पर पोलिश सेना ने कई ड्रोन्स को मार गिराया। इसी बीच अब पोलैंड की मदद के लिए चेक रिपब्लिक (Czech Republic) आगे आया है।