चीन के खिलाफ अमेरिका का सख्त एक्शन, नासा में नहीं कर सकेंगे चाइनीज़ नागरिक काम

अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के बीच चल रही टेंशन नई नहीं है और न ही किसी से छिपी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)के टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गई है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही इसी टेंशन के दौरान अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने एक बड़ा फैसला लिया है। नासा के इस फैसले से चीन के उन नागरिकों को बड़ा झटका लगेगा जो नासा के स्पेस प्रोग्राम्स में काम करना चाहते हैं।