कुलिश जन्मशती वर्ष

चीन के खिलाफ अमेरिका का सख्त एक्शन, नासा में नहीं कर सकेंगे चाइनीज़ नागरिक काम

अमेरिका और चीन के बीच चल रही टेंशन के बीच अब नासा ने चाइनीज़ नागरिकों पर अपने स्पेस प्रोग्राम्स में काम करने से रोक लगा दी है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 11, 2025

NASA
NASA (Photo - ANI)

अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के बीच चल रही टेंशन नई नहीं है और न ही किसी से छिपी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)के टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गई है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही इसी टेंशन के दौरान अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने एक बड़ा फैसला लिया है। नासा के इस फैसले से चीन के उन नागरिकों को बड़ा झटका लगेगा जो नासा के स्पेस प्रोग्राम्स में काम करना चाहते हैं।

नासा में नहीं कर सकेंगे चाइनीज़ नागरिक काम

अमेरिका और चीन के बीच चल रही टेंशन को देखते हुए नासा ने अमेरिका में वीज़ा पर रह रहे चाइनीज़ नागरिकों को अपने स्पेस प्रोग्राम्स में काम करने से रोकने का फैसला लिया है। ऐसे में अब चीन के नागरिक नासा में काम नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी सरकारी एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। यह कदम ट्रंप प्रशासन में बढ़ती चीन विरोधी बयानबाजी के बीच उठाया गया है।

काम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया फैसला

नासा की प्रेस सचिव बेथनी स्टीवंस (Bethany Stevens) ने मीडिया से बात करते हुए बताया, "नासा ने चीन के नागरिकों से संबंधित आंतरिक कार्रवाई का कदम उठाया है, जिससे हमारे काम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सुविधाओं, सामान और नेटवर्क तक चीन की भौतिक और साइबर सुरक्षा पहुंच को रोका जा सके।"

चाइनीज़ नागरिकों को दिखाया नासा से बाहर का रास्ता

पिछले कुछ दिनों में नासा में काम करने वाले कई चाइनीज़ नागरिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्हें अचानक आईटी सिस्टम से बाहर कर दिया गया और मीटिंग्स में जाने से भी रोका गया।

