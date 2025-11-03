सावधान! समुद्र तट पर नज़र आया जेलीफिश जैसा खतरनाक जीव, एक डंक भी हो सकता है जानलेवा

पोर्ट टैबलेट कोस्टगार्ड का कहना है कि मरने के बाद भी इस समुद्री जीव के टेंटकल डंक मारने में सक्षम रहते हैं। ऐसे में खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में एबरवॉन बीच जाने वाले सभी लोगों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोस्टगार्ड ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इन जीवों को छूने से बचें, भले ही वो मृत दिखाई दें। क्योंकि मरने के बाद भी ये डंक मार सकते हैं। यदि आपको डंक लग जाता है तो समुद्री पानी से प्रभावित अंग को धोएं और क्रेडिट कार्ड या उसकी जैसी किसी चीज से टेंटकल को सावधानीपूर्वक निकाल दें। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह भी दी जाती है।