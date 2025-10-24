Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से ग्रीन होगा डिजिटल रेवोल्यूशन, दुनिया को होगा फायदा

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ऐसा हो सकता है और इससे दुनिया को फायदा भी होगा। कैसे? आइए जानते हैं।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 24, 2025

Data centers in space

Data centers in space (Representational Photo)

दुनियाभर में तेज़ी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। आज के इस दौर में सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और समय के साथ नई-नई खोजें हो रही हैं। इसी बीच दुनिया के बड़े बिज़नेसमैन और एमेज़ॉन (Amazon) के संस्थापक जेफ बेज़ोस (Jeff Bezos) ने एक टेक्नोलॉजी की एक नई कल्पना को आकार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 10 से 20 सालों में अंतरिक्ष में गीगावाट-स्तर के डेटा सेंटर बनाए जा सकते हैं।

अमेरिकी कम्पनियाँ कर रही हैं पहले से काम

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। अंतरिक्ष में किसी डेटा सेंटर को लॉन्च करने की लागत बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। सर्वर-मेंटेनेंस, मरम्मत और सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसी सामान्य प्रक्रियाएं अंतरिक्ष में बेहद कठिन होंगी। इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन में लेटेंसी और संचार बाधाएं भी बड़ी समस्या होंगी। फिर भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के अध्ययन ने इस विचार को संभावनाओं से भरा और पर्यावरण-हितैषी बताया है। कई अमेरिकी कंपनियाँ पहले से ही छोटे प्रोटोटाइप पर काम भी कर रही हैं।

दुनिया को होगा फायदा

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनने से भविष्य में पृथ्वी-आधारित सर्वरों की ऊर्जा-खपत में भारी कमी आएगी और मानवता के लिए एक ‘ग्रीन डिजिटल रेवोल्यूशन’ की दिशा खुल सकती है। इसमें डेटा, ऊर्जा और अंतरिक्ष एक साथ नई टेक्नोलॉजी लिमिट को पार कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक डेटा सेंटरों को विश्व की कुल बिजली का लगभग 10% तक हिस्सा चाहिए होगा। इसी संकट से बचने के लिए अंतरिक्ष-आधारित डेटा सेंटर की परिकल्पना की जा रही है। अंतरिक्ष में लगातार 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है वहाँ मौसमी अवरोध भी नहीं होते। इससे ऊर्जा-उपयोग अधिक कुशल हो सकता है। साथ ही अंतरिक्ष का अत्यधिक ठंडा वातावरण डेटा सर्वरों को ठंडा रखने में मदद कर सकता है, जिससे पानी और बिजली की भी बचत होगी।

ये भी पढ़ें

इस देश में पहली बार पाए गए मच्छर, ग्लोबल वॉर्मिंग का असर
विदेश
Mosquito in Iceland

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

science news

Tech news

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / World / अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से ग्रीन होगा डिजिटल रेवोल्यूशन, दुनिया को होगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एशियाई दौरे के दौरान होगी ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात, टैरिफ-ट्रेड समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

Viral Video:दिवाली पर लंदन की सड़कों पर गाड़ियों से आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हो गया

Diwali Fireworks London
विदेश

इस देश के राष्ट्रपति को जहर देकर मारने की कोशिश, बाल-बाल बची जान

Daniel Noboa
विदेश

इज़रायल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 2 हिज़बुल्लाह आतंकियों समेत 4 लोगों की मौत

Israel carries out air strikes in Lebanon
विदेश

पुतिन का दावा – नए अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा खास असर

Vladimir Putin
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.