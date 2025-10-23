इस देश में पहली बार पाए गए मच्छर, ग्लोबल वॉर्मिंग का असर

आइसलैंड में मच्छरों का पाया जाना ग्लोबल वॉर्मिंग का असर है। वैज्ञानिकों के अनुसार गर्म तापमान मच्छरों को तेजी से बढ़ने और लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करते हैं। कुलिसेटा एनुलाटा प्रजाति के मच्छर ठंड सहन कर सकते हैं और सर्दियों में इमारतों या तहखानों में रह सकते हैं। यह संभव है कि आइसलैंड में ये मच्छर जहाजों या कंटेनरों के माध्यम से अन्य देशों से आए हो। ग्लोबल वॉर्मिंग के असर से इन मच्छरों को आइसलैंड में रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिल गई।