Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इस देश में पहली बार पाए गए मच्छर, ग्लोबल वॉर्मिंग का असर

दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पहले कभी भी मच्छर नहीं था, लेकिन हाल ही में पहली बार इस देश में मच्छर पाए गए। कौनसा है वो देश? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Mosquito in Iceland

Mosquito in Iceland (Representational Photo)

कहीं भी मच्छरों का पाया जाना बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पहले कभी भी मच्छर नहीं थे, लेकिन हाल ही में इस देश में पहली बार मच्छर पाए गए। पढ़कर अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यूरोप में एक ऐसा देश है जहाँ कुछ दिन पहले ही पहली बार मच्छर पाए गए।

आइसलैंड में पहली बार मिले मच्छर

हाल ही में आइसलैंड (Iceland) में पहली बार मच्छर पाए गए। 16 अक्टूबर को एक शख्स ने देश के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के क्जोस (Kjós) घाटी में, रेकजाविक (Reykjavík) शहर के उत्तर में लगभग 32 किलोमीटर दूर अपने फार्म पर तीन मच्छरों को पकड़ा। ये मच्छर दो मादा और एक नर थे और कुलिसेटा एनुलाटा (Culiseta annulata) प्रजाति के थे, जो यूरोप और अन्य नॉर्डिक देशों में पाए जाने वाले बड़े मच्छर हैं और ठंडे मौसम में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं।


जांच में हुई पुष्टि

उस शख्स ने आइसलैंड के प्राकृतिक विज्ञान संस्थान के एंटोमोलॉजिस्ट को इस बारे में सूचित किया, जिसने मच्छरों के नमूनों की जांच की और पहचान की पुष्टि की। इससे पहले आइसलैंड में कभी भी मच्छरों की उपस्थिति की पुष्टि नहीं हुई है।

ग्लोबल वॉर्मिंग का असर

आइसलैंड में मच्छरों का पाया जाना ग्लोबल वॉर्मिंग का असर है। वैज्ञानिकों के अनुसार गर्म तापमान मच्छरों को तेजी से बढ़ने और लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करते हैं। कुलिसेटा एनुलाटा प्रजाति के मच्छर ठंड सहन कर सकते हैं और सर्दियों में इमारतों या तहखानों में रह सकते हैं। यह संभव है कि आइसलैंड में ये मच्छर जहाजों या कंटेनरों के माध्यम से अन्य देशों से आए हो। ग्लोबल वॉर्मिंग के असर से इन मच्छरों को आइसलैंड में रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिल गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Oct 2025 04:02 pm

Published on:

23 Oct 2025 03:59 pm

Hindi News / World / इस देश में पहली बार पाए गए मच्छर, ग्लोबल वॉर्मिंग का असर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस की तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध की ज़ेलेन्स्की ने की तारीफ

Volodymyr Zelenskyy
विदेश

प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, वेनेज़ुएला में 2 लोगों की मौत

Plane crashes in Venezuela
विदेश

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को जेल से ‘घर’ में किया जाएगा शिफ्ट, वरिष्ठ मंत्री ने कहा- वहां वह लूडो भी खेल सकेंगे

Pakistan Ex PM Imran Khan
Patrika Special News

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के करीब? टैरिफ हो सकता है काफी कम

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump
विदेश

ट्रंप ने की भारत और चीन की तुलना, कह दी यह बात…

Donald Trump compares India and China
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.