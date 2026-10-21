DB Cooper: 55 साल बाद फिर खुला डीबी कूपर का राज! फटा हुआ 20 डॉलर का नोट 1 करोड़ से ज्यादा में बिका?

DB Cooper Hijacking 1971: कल्पना कीजिए 1971 की ठंडी बारिश वाली रात, विमान के पिछले दरवाजे से एक अजनबी छलांग लगाता है और दो लाख डॉलर लेकर जंगल में गायब हो जाता है। न कोई निशान, न कोई सुराग। पचपन साल बीत गए, लेकिन डीबी कूपर का नाम आज भी दिल धड़का देता है। अब उस फिरौती का एक फटा-चीथड़ा नोट डलास की नीलामी में एक लाख चौंतीस हजार दो सौ डॉलर में बिक गया है। हेरिटेज ऑक्शन्स के रिकॉर्ड्स और एफबीआई फाइल्स बताते हैं कि यह वही नोट है जो 1980 में एक छोटे बच्चे को नदी किनारे मिला था। रहस्य फिर से लोगों की जुबान पर है।⁠