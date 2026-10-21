DB Cooper: 55 साल बाद फिर खुला डीबी कूपर का राज! फटा हुआ 20 डॉलर का नोट 1 करोड़ से ज्यादा में बिका?

DB Cooper ransom money : न जंगल में मिला, न लाश का सुराग! 55 साल पुराने डीबी कूपर केस का ये नोट क्यों है इतना खास? (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
DB Cooper Hijacking 1971: कल्पना कीजिए 1971 की ठंडी बारिश वाली रात, विमान के पिछले दरवाजे से एक अजनबी छलांग लगाता है और दो लाख डॉलर लेकर जंगल में गायब हो जाता है। न कोई निशान, न कोई सुराग। पचपन साल बीत गए, लेकिन डीबी कूपर का नाम आज भी दिल धड़का देता है। अब उस फिरौती का एक फटा-चीथड़ा नोट डलास की नीलामी में एक लाख चौंतीस हजार दो सौ डॉलर में बिक गया है। हेरिटेज ऑक्शन्स के रिकॉर्ड्स और एफबीआई फाइल्स बताते हैं कि यह वही नोट है जो 1980 में एक छोटे बच्चे को नदी किनारे मिला था। रहस्य फिर से लोगों की जुबान पर है।
हेरिटेज ऑक्शन्स के आधिकारिक रिकॉर्ड्स और एफबीआई केस फाइल्स के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। अक्टूबर 2026 में हुई जीएसीसी यूएस करेंसी सिग्नेचर ऑक्शन में 1969 सीरीज का वह क्षतिग्रस्त बीस डॉलर का नोट (सीरियल नंबर एल32796069ए) एक लाख चौंतीस हजार दो सौ डॉलर में बिका। यह वही नोट है जो 1980 में आठ साल के ब्रायन इंग्राम को कोलंबिया नदी के टीना बार किनारे रेत में खोदते समय मिला था। परिवार के साथ कैंपिंग पर गए उस बच्चे ने करीब 5800 डॉलर के तीन गट्ठे पाए थे, जिनके नंबर एफबीआई की सूची से मेल खाते थे।
24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जा रही नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की बोइंग 727 पर डैन कूपर नाम का यात्री चढ़ा। उसने एयर होस्टेस को नोट थमाया कि उसके ब्रीफकेस में बम है। सिएटल में उतराई के बाद 36 यात्रियों को छोड़कर उसने दो लाख डॉलर नकद और चार पैराशूट मांगे। फिरौती मिलने के बाद विमान फिर उड़ा। सिएटल और रेनो के बीच घने जंगलों वाले इलाके में उसने पिछले दरवाजे से छलांग लगा दी। बारिश और अंधेरे में वह गायब हो गया। एफबीआई ने नॉर्जक नाम से व्यापक खोज की, लेकिन न तो कूपर मिला, न पैराशूट और न ही पूरा पैसा।
फिर 1980 की सर्दी। आठ साल का ब्रायन इंग्राम परिवार के साथ कोलंबिया नदी के टीना बार पर कैंपिंग कर रहा था। रेत खोदकर आग जलाने की तैयारी में उसके हाथ तीन गट्ठे लग गए। करीब 5800 डॉलर के सड़े-गले नोट। एफबीआई ने नंबर मिलाए हां, वही कूपर की फिरौती। इन नोटों को नदी के पानी ने लाकर छोड़ दिया या खुद कूपर ने दफनाया? कोई नहीं जानता। 1986 में परिवार को कुछ नोट रखने दिए गए। तब से ये टुकड़े समय-समय पर नीलामियों में चमकते रहे।
अब भी दिलचस्पी कम नहीं हुई। यह दुनिया का इकलौता अनसुलझा व्यावसायिक स्काईजैकिंग है। 2016 में एफबीआई ने सक्रिय जांच बंद कर दी, लेकिन सबूत आने पर अब भी देखती है। हाल के सालों में सैकड़ों नए पेज जारी हुए। रिचर्ड मैककॉय का नाम फिर चर्चा में आया उसने 1972 में लगभग वैसा ही अपराध किया था। परिवार से मिला पैराशूट जांच के बाद चुपचाप लौटा दिया गया। मेन के पायलट रेमंड सिडनी रसेल समेत दर्जनों संदिग्ध आए और गए। डीएनए सबूतों में भी गड़बड़ियां बताई गईं।
यह फटा नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं। यह उस रात की याद है जब एक आदमी ने आसमान से छलांग लगाई और इतिहास में हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग आज भी पूछते हैं क्या वह बच गया? क्या कहीं जिंदा है? हेरिटेज ऑक्शन्स और एफबीआई के दस्तावेज साफ कहते हैं रहस्य अभी अधूरा है, और शायद हमेशा रहेगा। यही इसे इतना रोमांचक बनाता है।
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