पाकिस्तान में मानसून से मृतकों का आंकड़ा 800 पार, बारिश-बाढ़ से जनता का बुरा हाल

पाकिस्तान (Pakistan) में हर बार मानसून की वजह से काफी तबाही मचती है और इस साल भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून ने कहर बरपा दिया है और अभी भी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से पाकिस्तानी जनता का बुरा हाल है। उत्तरपश्चिमी पाकिस्तानम, जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके प्रांतों में तो मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा दिया है। मानसून की इस तबाही से कई घर तहस-नहस हो गए हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। सड़कों में गड्ढे हो गए हैं तो कई जगह तो पूरी की पूरी सड़कें ही धंस गई हैं। कई व्हीकल्स भी बाढ़ में बह गए। स्कूल-कॉलेज और ऑफिस जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। उड़ानें, रेलवे और सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।