ट्रंप के ‘टैरिफ वॉर’ में एक और बड़ा फैसला, विदेशों से आने वाले छोटे पैकेजों पर दी जाने वाली छूट हुई खत्म

ट्रंप के इस फैसले का असर कई लोगों पर पड़ेगा, जिनमें छोटे व्यवसायी और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। पहले 800 डॉलर से कम मूल्य के पैकेजों पर टैरिफ में छूट दी जाती थी। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार 6 महीने के ट्रांजिशन पीरियड ​​के दौरान पॅकेज-डाक भेजने वाले लोग, मूल देश के आधार पर, प्रति पैकेज 80 से 200 डॉलर का एक समान शुल्क चुकाने का विकल्प चुन सकते हैं। मूल देश पर लागू प्रभावी टैरिफ दर के बराबर शुल्क लगेगा, या प्रति वस्तु 80 से 200 डॉलर तक का शुल्क लगेगा। इससे पैकेज को भेजने की कीमत काफी बढ़ जाएगी।