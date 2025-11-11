Delhi Blast: पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने की दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा, कहा – “मानवता का दुश्मन है आतंकवाद”

दिल्ली में हुए इस भीषण बम धमाके की बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने कड़ी निंदा की है। पूर्व बांग्लादेशी पीएम ने अपने बयान में कहा, "दिल्ली में हुआ खतरनाक आतंकी हमला किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। आधुनिक दुनिया में चरमपंथी आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यह चरमपंथी आतंकी समूह एक धर्मनिरपेक्ष, मानवीय और कल्याणकारी देश की नींव पर प्रहार करते हैं। पाकिस्तान में निहित इन आतंकी समूहों ने बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में अपने नेटवर्क स्थापित कर लिए हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमज़ोर करने के लिए भारत में हमले कर रहे हैं। हमें इन आतंकियों का विरोध करना चाहिए और लोगों के बीच संबंध बनाकर दक्षिण एशियाई शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। बांग्लादेश अवामी लीग आतंकवाद के खिलाफ इस सैद्धांतिक संघर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) को अपना पूर्ण समर्थन देती है।"