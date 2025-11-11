Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Delhi Blast: पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने की दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा, कहा – “मानवता का दुश्मन है आतंकवाद”

Delhi Blast: दिल्ली में हुए भीषण बम धमाके की शेख हसीना ने कड़ी निंदा की है। क्या कहा पूर्व बांग्लादेशी पीएम ने? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Tanay Mishra

Nov 11, 2025

Sheikh Hasina condemns Delhi Blast

शेख हसीना ने की दिल्ली बम धमाके की कड़ी निंदा (Photo - Patrika Graphics)

दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को एक भीषण बम धमाके (Delhi Blast) से हड़कंप मच गया। यह धमाका लाल किला (Red Fort) मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ, जब एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में अचानक से धमाका हो गया। इससे आसपास के कई वाहनों में आग लग गई। आसपास की दुकानों के कांच टूट गए। चीखपुकार मच गई। घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों को भी धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस बम धमाके को आतंकी हमला बताया जा रहा है और इसकी आतंकी एंगल से ही जांच हो रही है।

शेख हसीना ने की कड़ी निंदा

दिल्ली में हुए इस भीषण बम धमाके की बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने कड़ी निंदा की है। पूर्व बांग्लादेशी पीएम ने अपने बयान में कहा, "दिल्ली में हुआ खतरनाक आतंकी हमला किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। आधुनिक दुनिया में चरमपंथी आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यह चरमपंथी आतंकी समूह एक धर्मनिरपेक्ष, मानवीय और कल्याणकारी देश की नींव पर प्रहार करते हैं। पाकिस्तान में निहित इन आतंकी समूहों ने बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में अपने नेटवर्क स्थापित कर लिए हैं और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमज़ोर करने के लिए भारत में हमले कर रहे हैं। हमें इन आतंकियों का विरोध करना चाहिए और लोगों के बीच संबंध बनाकर दक्षिण एशियाई शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। बांग्लादेश अवामी लीग आतंकवाद के खिलाफ इस सैद्धांतिक संघर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) को अपना पूर्ण समर्थन देती है।"

मानवता का दुश्मन है आतंकवाद

शेख हसीना ने कहा, "हमारा दृढ़ विश्वास है कि आज की सभ्य दुनिया में मानवता के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है और न ही इसके लिए कोई माफी है। आतंकवाद, मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद की जड़ें जहाँ कहीं भी हों, उन्हें पूरी तरह से मिटाना होगा। बांग्लादेश और अन्य जगहों पर इन आतंकी समूहों का समर्थन करने वाले मानवता के दुश्मन हैं और हम उनकी भी कड़ी निंदा करते हैं।"

शेख हसीना ने दिया भारत को समर्थन

शेख हसीना ने आगे कहा, "हम भारत के लोगों के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ अपने रुख पर अडिग हैं। हमारा मानना ​​है कि इन आतंकी समूहों की हार से न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा होगी और दुनिया सुरक्षित बनेगी।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Nov 2025 11:46 am

Published on:

11 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / World / Delhi Blast: पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने की दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा, कहा – “मानवता का दुश्मन है आतंकवाद”

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

भारत से ट्रेड डील के करीब है अमेरिका, ट्रंप ने कहा – “वो फिर मुझसे प्यार करेंगे”

Donald Trump talks about India-US trade deal
विदेश

Delhi Blast: पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, फाइटर जेट्स कर रहे गश्त, कई देशों ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Blast
विदेश

पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान, द्विपक्षीय संबंधों में और मज़बूती पर रहेगा जोर

PM Narendra Modi departs for Bhutan
विदेश

कभी आतंकी था यह राष्ट्रपति, आज ट्रंप से होगी व्हाइट हाउस में मुलाकात

Donald Trump shakes hand with Ahmed al-Sharaa
विदेश

रोहिंग्याओं से भरी नाव डूबी, 11 लोगों की मौत

Boat capsizes
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.