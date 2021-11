G-20 Summit: पीयूष गोयल बोले- विकसित देशों ने पहले खूब फायदा उठाया, अब काॅर्बन उत्सर्जन कम करें

नई दिल्ली।

भारत ने G-20 के मंच से ऊर्जा की खपत और काॅर्बन उत्सर्जन को लेकर विकसित देशों को दो टूक शब्दों में कड़ा संदेश दिया है। भारत ने विकसित देशों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने यहां ऊर्जा की खपत कम करें, जिससे विकासशील देशों के लिए काॅर्बन उत्सर्जन का रास्ता साफ हो।

भारत की ओर से बतौर प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने स्कॉटलैंड में जलवायु परिवर्तन को लेकर होने जा रहे कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज यानी COP-26 से पहले स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत विकासशील देशों की आवाज बनेगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगले कुछ वर्षों में तकनीक के अभाव की वजह से कार्बन ऊर्जा का इस्तेमाल पूरी तरह रोकना संभव नहीं, ऐसे में पहले फायदा उठा चुके विकसित देशों को अब इसकी खपत कम करनी चाहिए।

Developed nations have acknowledged their shortcomings on climate change: India's G-20 Sherpa Goyal



