‘अगर जुमा न होता तो यहां 100 से ज़्यादा लोग मर सकते थे’, जानिए कैसा था भयानक मंज़र

Dhaka Jumma Earthquake Tragedy: ढाका के कसाईटुली इलाके में शुक्रवार सुबह आए तेज भूकंप (Dhaka Jumma Earthquake Tragedy) ने सबको हिला कर रख दिया। केपी घोष स्ट्रीट की एक पुरानी इमारत (Kasaituli Friday Tragedy) की छत की रैलिंग अचानक टूट कर नीचे गिर गई। उस वक्त गली से गुजर रहे तीन राहगीर उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस गली में आम दिनों में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। दो स्कूल हैं, यहां मशहूर बिस्मिल्लाह कसाई की दुकान है, जहाँ ऊंट का मांस बेचने के लिए लंबी लाइन लगती है। लेकिन आज शुक्रवार होने की वजह से छुट्टी थी, इसलिए सड़क पर भीड़ बहुत कम थी। इसी वजह से बड़ा हादसा (Bangladesh Earthquake 2025) टल गया।