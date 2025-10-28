तुर्किए में 6.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, कई इमारतें ढहीं, घरों से भागे लोग

तुर्किये में 2023 में भी 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने काफी तबाही मचाई थी। भूकंप के चलते 53,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भूकंप से 11 दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। वहीं, पड़ोसी सीरिया के उत्तरी हिस्सों में 6,000 लोग मारे गए थे। तुर्किए दुनिया के उन देशों में शामिल है, जो सक्रिय फॉल्ट लाइंस पर है। इस कारण यहां भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं।