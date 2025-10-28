Patrika LogoSwitch to English

विदेश

तुर्किए में 6.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, कई इमारतें ढहीं, घरों से भागे लोग

Earthquake in Turkey: तुर्किए में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। लोग डर के साए में हैं।

Pushpankar Piyush

Oct 28, 2025

तुर्किए में महसूस किए गए भूकंप के झटके (फाइल फोटो)

Earthquake (Image: Patrika)

Earthquake in Turkey: तुर्किए में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में 5.99 किलोमीटर की गहराई में था। यह स्थानीय समयानुसार रात के 11.48 बजे आया। अभी तक की जानकारी के अनुसार, भूकंप की वजह से तीन इमारतें ढह गईं।

न्यूज एजेंसी एपी ने कहा कि भूकंप के बाद कई ऑफ्टरशॉक भी महसूस किए गए। इस्तांबुल, बर्सा, मनीसा और इजमिर में भूंकप के झटके महसूस किए गए। तुर्किए के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि सिंदिरगी में कम से कम तीन खाली इमारतें और एक दो मंजिला दुकान ढह गईं।

22 लोग हुए घायल

बालिकेसिर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू ने कहा कि 22 लोग गिरने से घायल हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंदिरगी के जिला प्रशासक डोगुकन कोयुनकू ने कहा कि अभी तक बडे़ पैमाने पर जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं है।

डर के साये में लोग

भूकंप के बाद लोग डर के साए में हैं। बालिकेसिर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू ने कहा कि मस्जिदों, स्कूलों और खेल मैदानों को उन लोगों के लिए खुला रखा जा रहा है जो वापस जाने से हिचकिचा रहे हैं। सिंदिरगी में अगस्त में 6.1 तीव्रता का भूकंप भी आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

2023 में भी आया था 7.8 तीव्रता का भूकंप

तुर्किये में 2023 में भी 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने काफी तबाही मचाई थी। भूकंप के चलते 53,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भूकंप से 11 दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। वहीं, पड़ोसी सीरिया के उत्तरी हिस्सों में 6,000 लोग मारे गए थे। तुर्किए दुनिया के उन देशों में शामिल है, जो सक्रिय फॉल्ट लाइंस पर है। इस कारण यहां भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं।

Published on:

28 Oct 2025 07:03 am

Hindi News / World / तुर्किए में 6.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, कई इमारतें ढहीं, घरों से भागे लोग

