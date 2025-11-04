Dick Cheney: सद्दाम के पास हथियारों की बात बताने वाली शख्सियत “डार्थ वाडर”, जिसने अमेरिकी सत्ता का चेहरा बदल डाला

डिक चेनी का नाम 2003 के इराक युद्ध के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं, जो वैश्विक और अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। चेनी ने यह भी कहा था कि इराक का अल-कायदा और 9/11 हमलों से संबंध हो सकता है। इस दावे ने युद्ध को मकसद दिया, लेकिन बाद में कोई हथियार नहीं मिले और 9/11 से संबंध की बात भी खारिज हो गई। चेनी ने भविष्यवाणी की थी कि अमेरिकी सैनिकों का इराक में "मुक्तिदाता" के रूप में स्वागत होगा, लेकिन युद्ध ने अमेरिका को एक दशक तक उलझाए रखा। फिर भी, चेनी ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सद्दाम को सत्ता से हटाना जरूरी था। इस फैसले ने उन्हें वैश्विक मंच पर प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई।