नेपाल ने अमेरिका-चीन समेत 11 देशों से राजदूत बुलाए, भारत में बने रहेंगे राजदूत

नेपाल (Nepal) में जेन-ज़ी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हुए तख्तापलट के बाद देश में अंतरिम सरकार बनी और सुशीला कार्की (Sushila Karki) को पीएम नियुक्त किया गया। नेपाल की पीएम बनने के बाद से कार्की ने देश की स्थिति में सुधार के लिए अहम फैसले लेने भी शुरू कर दिए। इसी बीच अब नेपाल की पीएम ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 11 देशों से नेपाली राजदूतों को वापस बुला लिया है।