Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नेपाल ने अमेरिका-चीन समेत 11 देशों से राजदूत बुलाए, भारत में बने रहेंगे राजदूत

तख़्तापलट के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार बनी है और सुशीला कार्की देश की पीएम नियुक्त हुई है। सत्ता संभालते हुए कार्की ने कई फैसले लिए हैं और हाल ही में उन्होंने 11 देशों से अपने राजदूत वापस बुलाने का फैसला लिया है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 18, 2025

Sushila Karki

Sushila Karki (Photo - IANS)

नेपाल (Nepal) में जेन-ज़ी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद हुए तख्तापलट के बाद देश में अंतरिम सरकार बनी और सुशीला कार्की (Sushila Karki) को पीएम नियुक्त किया गया। नेपाल की पीएम बनने के बाद से कार्की ने देश की स्थिति में सुधार के लिए अहम फैसले लेने भी शुरू कर दिए। इसी बीच अब नेपाल की पीएम ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 11 देशों से नेपाली राजदूतों को वापस बुला लिया है।

किन देशों से वापस बुलाए राजदूत?

1. अमेरिका

2. चीन

3. ब्रिटेन

4. जापान

5. रूस

6. इज़रायल

7. जर्मनी

8. मलेशिया

9. कतर

10. सऊदी अरब

11. स्पेन

    कब तक वापस लौटना है नेपाल?

    इन 11 देशों के राजदूतों को 6 नवंबर तक नेपाल वापस लौटने के लिए कहा गया है। इन राजदूतों को पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था।

    क्यों वापस बुलाया गया?

    इन 11 देशों के राजदूतों को वापस बुलाने के पीछे राजनीतिक नियुक्ति को कारण बताया गया है। कहा जा रहा है कि नई सरकार नेपाल में चुनाव तक इन देशों का दखल नहीं चाहती है। इन देशों की तरफ से कोई दबाव न पड़े इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजदूतों को हटाते हुए वापस बुलाया गया है।

    भारत में बने रहेंगे राजदूत

    नेपाल ने भारत (India) के शंकर शर्मा सहित 6 अन्य देशों से अपने राजदूत नहीं बुलाए गए हैं। पीएम कार्की ने खुद शर्मा के प्रदर्शन की समीक्षा की और उनके प्रदर्शन को संतोषजनक पाया। साथ ही उन्होंने महिला राजदूतों को वापस न बुलाने का निर्देश भी दिया है।

    ये भी पढ़ें

    पाकिस्तान में सेना पर आत्मघाती आतंकी हमला, 7 सैनिकों की मौत
    विदेश
    Suicide blast in Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    world news

    World News in Hindi

    Updated on:

    18 Oct 2025 10:38 am

    Published on:

    18 Oct 2025 10:35 am

    Hindi News / World / नेपाल ने अमेरिका-चीन समेत 11 देशों से राजदूत बुलाए, भारत में बने रहेंगे राजदूत

    बड़ी खबरें

    View All

    विदेश

    ट्रेंडिंग

    पाकिस्तान ने अफ़गानों को दी चेतावनी, भारत पर भी साज़िश के आरोप

    Khawaja Asif
    विदेश

    एवरेस्ट विजेता पहले दल के सदस्य कांचा शेरपा का 92 वर्ष की उम्र में निधन

    Kancha Sherpa
    विदेश

    ट्रंप का भारत को निशाना बनाकर टैरिफ लगाना गलत, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम की दो टूक

    Tony Abbott
    विदेश

    India-US: ‘ऐसा करके भारत ने हमसे…’, ट्रंप के एक और दावे ने मचाई खलबली, बोले- वे अब पीछे हट रहे हैं

    Donald Trump
    विदेश

    Donald Trump: बाहर देश से अमेरिका पहुंचे लोगों को ट्रंप ने दिया एक और झटका! इस तारीख से लागू हुआ नया नियम

    US President Donald Trump
    विदेश
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Women's World Cup 2025

    PM Modi

    Bihar Elections 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.