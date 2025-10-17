पाकिस्तान में सेना पर आत्मघाती आतंकी हमला, 7 सैनिकों की मौत

Suicide blast in Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan
पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों और धमाकों के मामले धमाकों सामने आते रहते हैं। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Afghanistan) में भी काफी ज़्यादा तनाव की स्थिति है। कुछ दिन बॉर्डर पर चली जंग के बाद अब फिलहाल दोनों देशों में सीज़फायर चल रहा है, जो आज शाम को खत्म हो जाएगा। इसी बीच अफगानिस्तान बॉर्डर के पास खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में आज एक आत्मघाती आतंकी हमले का मामला सामने आया है।
खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सेना के एक कैंप पर आज, शुक्रवार, 17 अक्टूबर की सुबह आत्मघाती आतंकी हमला हुआ। जानकारी के अनुसार आत्मघाती हमलावर, विस्फोटकों से लदे एक ट्रक से सेना कैंप की दीवार को जोर से टक्कर मारी. जिसके बाद भीषण धमाका हुआ। धमाके के बाद कई आत्मघाती हमलावरों ने भी सेना के कैंप पर हमला कर दिया।
सेना के कैंप पर हुए इस आत्मघाती आतंकी हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 13 आतंकी इस हमले में घायल हो गए।
इस आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ली है। टीटीपी अक्सर ही पाकिस्तान में सेना और पुलिस को निशाना बनाता है।
