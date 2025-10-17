Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान में सेना पर आत्मघाती आतंकी हमला, 7 सैनिकों की मौत

Suicide Terrorist Attack: पाकिस्तान में आज सुबह सेना पर आत्मघाती आतंकी हमले का मामला सामने आया है। इस आतंकी हमले में 7 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 17, 2025

Suicide blast in Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan

Suicide blast in Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों और धमाकों के मामले धमाकों सामने आते रहते हैं। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Afghanistan) में भी काफी ज़्यादा तनाव की स्थिति है। कुछ दिन बॉर्डर पर चली जंग के बाद अब फिलहाल दोनों देशों में सीज़फायर चल रहा है, जो आज शाम को खत्म हो जाएगा। इसी बीच अफगानिस्तान बॉर्डर के पास खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में आज एक आत्मघाती आतंकी हमले का मामला सामने आया है।

सेना के कैंप पर आत्मघाती आतंकी हमला

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सेना के एक कैंप पर आज, शुक्रवार, 17 अक्टूबर की सुबह आत्मघाती आतंकी हमला हुआ। जानकारी के अनुसार आत्मघाती हमलावर, विस्फोटकों से लदे एक ट्रक से सेना कैंप की दीवार को जोर से टक्कर मारी. जिसके बाद भीषण धमाका हुआ। धमाके के बाद कई आत्मघाती हमलावरों ने भी सेना के कैंप पर हमला कर दिया।

7 सैनिकों की मौत, 13 घायल

सेना के कैंप पर हुए इस आत्मघाती आतंकी हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। वहीं 13 आतंकी इस हमले में घायल हो गए।

टीटीपी ने ली ज़िम्मेदारी

इस आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ली है। टीटीपी अक्सर ही पाकिस्तान में सेना और पुलिस को निशाना बनाता है।

पाकिस्तान में सेना पर आत्मघाती आतंकी हमला, 7 सैनिकों की मौत

विदेश

