पाकिस्तान में सेना पर आत्मघाती आतंकी हमला, 7 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों और धमाकों के मामले धमाकों सामने आते रहते हैं। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Afghanistan) में भी काफी ज़्यादा तनाव की स्थिति है। कुछ दिन बॉर्डर पर चली जंग के बाद अब फिलहाल दोनों देशों में सीज़फायर चल रहा है, जो आज शाम को खत्म हो जाएगा। इसी बीच अफगानिस्तान बॉर्डर के पास खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में आज एक आत्मघाती आतंकी हमले का मामला सामने आया है।