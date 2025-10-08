Patrika LogoSwitch to English

अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा अहम, कई नए समझौतों पर होगी चर्चा

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी कल भारत दौरे पर आने वाले हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगान विदेश मंत्री का यह पहला विदेश दौरा होगा। ऐसे में उनका यह दौरा काफी अहम होगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 08, 2025

Amir Khan Muttaqi

Amir Khan Muttaqi (Photo - IANS)

अफग़ानिस्तान (Afghanistan) के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) कल, गुरुवार, 9 अक्टूबर को भारत (India) आएंगे। अफगान विदेश मंत्री का यह भारत दौरा 9-16 अक्टूबर तक होगा। तालिबान (Taliban) के अफगानिस्तान में शासन में आने के बाद से अफगान विदेश मंत्री का यह पहला विदेश दौरा होगा। इसके लिए उन्हें पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अनुमति लेनी पड़ी। मुत्ताकी का यह भारत दौरा काफी अहम होगा।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों को बेहतर करने में मिलेगी मदद

भारत दौरे को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुत्ताकी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास को मज़बूत करने और संबंधों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत की यह योजनाबद्ध यात्रा महीनों की अटकलों के बाद हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मुत्ताकी का दौरा भारत सरकार के निमंत्रण पर हो रहा है।

कई नए समझौतों पर होगी चर्चा

अफगान विदेश मंत्री के इस भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक, व्यापारिक और विकास संबंधों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में मुख्य रूप से सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग, आर्थिक निवेश, मानवीय सहायता, और अफगान नागरिकों के लिए भारत में प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अवसर शामिल रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस दौरे के दौरान किसी नए और बड़े समझौते पर चर्चा या एमओयू की संभावना भी है, जिनका उद्देश्य व्यापारिक और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना होगा।

भारतीय विदेश मंत्री से होगी मुलाकात

मुत्ताकी इस दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. jaishankar) से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। अफगान विदेश मंत्री अपने भारत दौरे के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit Doval) से भी मिल सकते हैं।

Published on:

08 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / World / अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा अहम, कई नए समझौतों पर होगी चर्चा

