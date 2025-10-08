अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी का भारत दौरा अहम, कई नए समझौतों पर होगी चर्चा

अफगान विदेश मंत्री के इस भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक, व्यापारिक और विकास संबंधों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में मुख्य रूप से सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग, आर्थिक निवेश, मानवीय सहायता, और अफगान नागरिकों के लिए भारत में प्रशिक्षण एवं शिक्षा के अवसर शामिल रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस दौरे के दौरान किसी नए और बड़े समझौते पर चर्चा या एमओयू की संभावना भी है, जिनका उद्देश्य व्यापारिक और शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना होगा।