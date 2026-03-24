24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हम तो हमले जारी रखेंगे…’ ट्रंप की बात को अनसुना कर इजरायल ने उठाया बड़ा कदम, 2 ईरानी वैज्ञानिकों को बनाया निशाना

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमले में 2 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है। हम उसी समझौते को मानेंगे जिसमें कि इजरायल के महत्वपूर्ण हित सुरक्षित होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 24, 2026

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करेंगे, जिसमें इजरायल के महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षित रखेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम हमले जारी रखेंगे।

नेतन्याहू ने की ट्रंप से बात

नेतन्याहू ने लिखा कि आज मैंने अपने मित्र और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हमने जो शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका लाभ उठाकर एक समझौते के माध्यम से युद्ध के लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर है। इसी बीच, हम ईरान और लेबनान दोनों जगह हमले जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इन हमलों के जरिए ईरान की मिसाइल व परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को तबाह कर रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे बताया कि बीते दिनों ही हमने दो और परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर किया है और हमारे अभियान अभी भी सक्रिय हैं। हम हर परिस्थिति में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेंगे।

ट्रंप ने कहा- अगले 5 दिनों तक कोई बड़ा हमला नहीं होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध विभाग को ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किए जाने वाले हमलों को अगले 5 दिनों तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला बातचीत के नतीजों पर टिका है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी और ईरानी डेलिगेट्स के बीच में जंग खत्म करने को लेकर अच्छी बातचीत हुई है। हालांकि, ईरान ने इस तरह के किसी भी बातचीत से इनकार किया है।

सुरक्षा परिषद में बहरीन का प्रस्ताव

अल जजीरा की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन ने पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात पर एक नया मसौदा प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव सदस्य देशों को होर्मुज जलडमरूमध्य में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए "सभी आवश्यक कदम" उठाने का अधिकार देने की वकालत करता है। इसमें मांग की गई है कि ईरान फौरन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करना रोके और नेविगेशन में बाधा न डाले।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Mar 2026 08:38 am

Hindi News / World / ‘हम तो हमले जारी रखेंगे…’ ट्रंप की बात को अनसुना कर इजरायल ने उठाया बड़ा कदम, 2 ईरानी वैज्ञानिकों को बनाया निशाना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Israel-Iran: अमेरिका से जंग के बीच ईरान की कड़ी चेतावनी, कहा-ऐसा हुआ तो बारूदी सुरंगे बिछा दी जाएगी…

Iran-US-Israel conflict at Strait of Hormuz naval operations.
विदेश

गल्फ में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए सरकार का बड़ा कदम, आधा दर्जन से ज़्यादा वॉरशिप्स तैनात

Indian warship
विदेश

क्या ईरान ने मार गिराए अमेरिका के फाइटर जेट्स? अमेरिकी सेना ने दिया जवाब

F-15 fighter jet
विदेश

‘ईरान युद्ध में रूस…..,’ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सबूत होने का किया बड़ा दावा

Volodymyr zelenskyy says Ukraine has evidence of Russia giving intelligence support to Iran.
विदेश

कोलंबियाई एयरफोर्स का प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, 90 सैनिकों की मौत की आशंका

Colombian air force plane crashes
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.