‘हम तो हमले जारी रखेंगे…’ ट्रंप की बात को अनसुना कर इजरायल ने उठाया बड़ा कदम, 2 ईरानी वैज्ञानिकों को बनाया निशाना

नेतन्याहू ने लिखा कि आज मैंने अपने मित्र और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हमने जो शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका लाभ उठाकर एक समझौते के माध्यम से युद्ध के लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर है। इसी बीच, हम ईरान और लेबनान दोनों जगह हमले जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इन हमलों के जरिए ईरान की मिसाइल व परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को तबाह कर रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे बताया कि बीते दिनों ही हमने दो और परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर किया है और हमारे अभियान अभी भी सक्रिय हैं। हम हर परिस्थिति में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेंगे।