US-Israel-Iran: अमेरिका से जंग के बीच ईरान की कड़ी चेतावनी, कहा-ऐसा हुआ तो बारूदी सुरंगे बिछा दी जाएगी…

ईरान ने अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों को आगाह करते हुए यह भी कहा है कि यदि उसके द्वीपों या तटीय क्षेत्रों पर हमला किया गया, तो वह प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर विभिन्न प्रकार की नौसैनिक बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। ईरान के अनुसार, ऐसा कदम उठाना अंतरराष्ट्रीय कानून और सैन्य दृष्टि से स्वीकार्य होगा। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी रक्षात्मक कार्रवाई के दौरान फारस की खाड़ी में समुद्री गतिविधियों को रोका जा सकता है, जिससे स्थिति होर्मुज स्ट्रेट जैसी गंभीर हो सकती है। ईरान ने यह भी कहा कि यदि समुद्री गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका और इजरायल पर होगी।