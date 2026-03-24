‘ईरान युद्ध में रूस…..,’ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सबूत होने का किया बड़ा दावा

ज़ेलेंस्की ने कहा, 'इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि रूसी सरकार ईरानी शासन को खुफिया सहायता देना जारी रखे हुए है। यह स्पष्ट रूप से एक विनाशकारी गतिविधि है और इसे रोकना होगा, क्योंकि इससे केवल अस्थिरता बढ़ेगी। सभी सभ्य देश सुरक्षा सुनिश्चित करने और बड़े संकट को रोकने में रुचि रखते हैं। बाजार पहले से ही नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इससे कई देशों में ईंधन की स्थिति काफी जटिल हो रही है। ईरानी सरकार को सत्ता में बने रहने और अधिक सटीक हमले करने में मदद करके, रूस प्रभावी रूप से युद्ध को लंबा खींच रहा है। इसका जवाब दिया जाना चाहिए।'