US-Israel-Iran War: ईरानी मिसाइलों को लेकर इजरायल ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा- अब यूरोप..

दूसरी ओर, ईरान ने भी इस सैन्य तनातनी के बीच कड़े तेवर दिखाए हैं। हैदराबाद स्थित ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि इजरायल अपने सबसे सुरक्षित और किलेबंदी वाले क्षेत्र 'डिमोना' में मिसाइलों को रोकने में विफल रहता है, तो इसका मतलब होगा कि इजरायली आसमान पूरी तरह रक्षाहीन हो चुका है। ईरानी पक्ष ने इसे युद्ध के एक नए चरण की शुरुआत बताया है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर इजरायल की रक्षा प्रणाली विफल होती है, तो ईरान अपनी अगली पूर्व-नियोजित योजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। यह बयान नवरोज के अवसर पर जारी किया गया, जिसने राजनयिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।