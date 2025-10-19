Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

दिवाली कार धमाल vs चीन का ऑटो साम्राज्य: 46.5 करोड़ गाड़ियां, क्या भारत पीछे छूट रहा ?

Diwali India Vs China Vehicles: दिवाली पर भारत में कारों की बिक्री में धमाल आ गया, लेकिन चीन के 46.5 करोड़ वाहनों से कोसों पीछे है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 19, 2025

Diwali India Vs China Vehicles

जगमगाती दिवाली पर भारत के बाजारों में कार की खरीदारी। (फोटो: ANI.)

Diwali India Vs China Vehicles: दिवाली पर भारत में कारों का जलवा नजर आ रहा है। कारों के लिए स्कीमों से बिक्री आसमान छू रही हैं। दिवाली का सीजन आते ही भारत में कार बाजार गरम हो गया है! धनतेरस से शुरू होकर दीपावली तक लोग नई गाड़ियां खरीदने में लगे हुए हैं। कई ग्राहकों ने शुभ मुहूर्त के अनुसार कारें खरीदने का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोटर्स के अनुसार मारुति, हुंडई व टाटा जैसी कंपनियां खास ऑफर चला रही हैं – कैश डिस्काउंट, लो EMI, एक्सचेंज बोनस। अनुमान: धनतेरस पर ही 1 लाख से ज्यादा कारें बिकीं, टर्नओवर 8,000 करोड़ पार! मारुति 51,000 यूनिट्स, टाटा 25,000, हुंडई 14,000 डिलीवरी टारगेट पर। GST 2.0 रिफॉर्म्स से कीमतें घटीं, EV पर भी डिस्काउंट। असल बात: त्योहार = नई कार का बहाना!

चीन का वाहन साम्राज्य: 46.5 करोड़ गाड़ियां, दुनिया को पीछे छोड़ा !

चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग के अनुसार चीन में ऑटो क्रांति का नया रिकॉर्ड बन गया है! चाइनीज पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के मुताबिक, सितंबर 2025 के अंत तक देश में कुल मोटर वाहन 46 करोड़ 50 लाख हो गए। इसमें कारें 36 करोड़ 30 लाख हो गई हैं! चालकों की संख्या 55 करोड़ 60 लाख पहुंच गई है – दोनों आंकड़े ग्लोबल नंबर 1 पर हैं। पिछले कुछ बरसों में आर्थिक उछाल से लोगों की ट्रैफिक सुविधाओं पर भूख बढ़ गई है। बिग वेब फैक्ट: सितंबर में EV सेल्स 1.6 मिलियन, बीवाईडी-लेपमोटर जैसे ब्रांड्स ने धमाल मचाया।

सुधारों का जादू: 160 कदमों से 1 खरब युआन की बचत!

चीन सरकार ने यातायात मैनेजमेंट को नया रंग दिया। 160 से ज्यादा नए कदम उठाए – ऐप बेस्ड सर्विस, आसान लाइसेंस, डिजिटल पेमेंट। नतीजा ? आम आदमी और बिजनेस को 1 खरब युआन (लगभग 11 लाख करोड़ रुपये) का खर्च बचा। आर्थिक-सामाजिक विकास को बूस्ट मिला।
मिसाल: 'गोल्डन सेप्टेंबर' में कार सेल्स 14.9% ऊपर, 2.27 मिलियन यूनिट्स। सरल शब्द: बेहतर सर्विस = ज्यादा गाड़ियां सड़क पर!

भारत vs चीन: सीखें क्या, चुनौतियां क्या ?

भारत में दिवाली सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही, लेकिन चीन के 46.5 करोड़ वाहनों से तुलना करें तो हम 5 करोड़ के आसपास। भारत का फोकस EV पर – टाटा नेक्सॉन EV, महिंद्रा बीई 6 जैसी लॉन्च। लेकिन ट्रैफिक जाम, प्रदूषण जैसी प्रॉब्लम्स चीन से सिखा सकती हैं। चीन में EV शेयर 44%, भारत में 5%। बिग वेब टिप: दिवाली पर EV चुनें, तो ग्रीन फ्यूचर! ( IANS.)

आगे का रोडमैप: क्या होगा अगला धमाका ?

चीन 2025 में 35 मिलियन प्रोडक्शन टारगेट पर, भारत दिवाली क्वार्टर में 10 लाख कारें। दोनों देशों में EV बूम, लेकिन सस्टेनेबल मोबिलिटी जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Diwali 2025

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

19 Oct 2025 05:48 pm

Published on:

19 Oct 2025 05:47 pm

Hindi News / World / दिवाली कार धमाल vs चीन का ऑटो साम्राज्य: 46.5 करोड़ गाड़ियां, क्या भारत पीछे छूट रहा ?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फिजी की महिलाओं का कमाल: IBSA Fund से 1530 ग्रामीण बहनों को सुपर पॉवर, भारत ने की गजब पहल!

IBSA Fund Fiji Women Empowerment
विदेश

ईरान परमाणु समझौता समाप्त: रूस-चीन का UN को पत्र, भारत के लिए क्या हैं बड़े संकेत ?

India Iran Oil Import Boost
विदेश

Dengue: बाढ़ के बाद डेंगू मचा रहा तबाही, पाकिस्तान में पीड़ितों की संख्या पहुंची 3.5 हजार के पार, कई लोगों की मौत

Dengue Cases in Pakistan
विदेश

गाजा युद्ध विराम टूटा ! राफा में इजराइल का खतरनाक हवाई हमला, हमास पर बड़ा आरोप

Air strike in Gaza
विदेश

ड्रग्स ले जा रही पनडुब्बी को अमेरिका ने किया नष्ट, ट्रंप ने कहा – मारे जाते 25,000 अमेरिकी

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.