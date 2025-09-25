Patrika LogoSwitch to English

घर में बैन डॉग पालना पड़ा भारी, पालतू XL Bully के हमले में 10 साल की मासूम की मौत

ब्रिटेन में एक प्रतिबंधित XL Bully नस्ल के पालतू कुत्ते ने 10 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हमले के समय पालूत और बच्ची घर में अकेले थे तभी अचनाक उसने हमला कर दिया और बच्ची की मौत हो गई।

भारत

Himadri Joshi

Sep 25, 2025

XL Bully dog
ब्रिटेन में बैन XL Bully पालतू कुत्ते के हमले में बच्ची की मौत (प्रतिकात्मक तस्वीर)

पालतू जानवरों से अक्सर लोगों को परिवार के सदस्य की तरह लगाव हो जाता है। लोग अपने पैट्स को अपना बच्चा मानने लगते है और आमतौर पर जानवरों में भी पालने वाले परिवार के प्रति लगाव देखने को मिलता है। लेकिन कई बार अपनी हिंसक प्रवृत्ति के चलते यह जानवर घर के लोगों पर ही हमला कर देते है। इस तरह के हमले कई बार घातक साबित होते है और इनके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला लंदन के उत्तरी यॉर्कशायर के ईस्ट हेसलर्टन में सामने आया है। यहां एक 10 साल की मासूम बच्ची पर उसके ही परिवार के XL Bully नस्ल के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।

हमले के समय घर में अकेले थे बच्ची और पालतू कुत्ता

सवाना बेंथम नामक बच्ची पर उनके छह साल के कुत्ते बिग्गी ने तब हमला किया जब वह दोनों घर में अकेले थे। सवाना के पिता काम पर गए थे और उसकी मां किसी काम से कुछ देर के लिए घर से बाहर गई थी। सवाना और बिग्गी घर में अकेले थे और साथ में टीवी देख रहे थे। तभी अचानक बिग्गी ने सवाना पर हमला कर दिया। जब उसकी मां घर लौटी तो उसने सवाना को ज़मीन पर पड़े हुए देखा। उस समय सवाना को गंभीर चोटें आई हुई थी और बिग्गी का मुह पूरी तरह से खून में लथपथ था।

गर्दन पर आई गंभीर चोटों के चलते बच्ची की मौके पर मौत

सवाना की हालत देख कर मां घबरा गई और उसने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। मां की चीख पुकार सुन कर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। लोगों की मदद से मां ने सवाना को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के दौरान सवाना को गर्दन पर गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले साल नवंबर में हुए इस मामले की हाल ही में जांच की गई है।

पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद बिग्गी ने किया हमला

डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मैथ्यू विल्किंसन के मुताबिक, कुत्ते ने इससे पहले कभी गुस्सा नहीं दिखाया था और वह एक शांत और आलसी पालतू जानवर था। बिग्गी को न ही कोई बीमारी या कोई शारीरिक समस्या थी जिसके चलते उसे अचानक गुस्सा आया हो और उसने सवाना पर हमला कर दिया हो। लेकिन इसके बावजूद उसने सवाना पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। बता दे कि, XL Bully कुत्ते पालना ब्रिटेन में बैन है, हालांकि सवाना के परिवार ने कानूनी अनुमति के साथ बिग्गी को रखा हुआ था। साथ ही उसे पालने से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बिग्गी ने सवाना पर घातक हमला कर दिया और उसकी जान ले ली।

Published on:

25 Sept 2025 08:59 am

