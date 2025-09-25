घर में बैन डॉग पालना पड़ा भारी, पालतू XL Bully के हमले में 10 साल की मासूम की मौत

पालतू जानवरों से अक्सर लोगों को परिवार के सदस्य की तरह लगाव हो जाता है। लोग अपने पैट्स को अपना बच्चा मानने लगते है और आमतौर पर जानवरों में भी पालने वाले परिवार के प्रति लगाव देखने को मिलता है। लेकिन कई बार अपनी हिंसक प्रवृत्ति के चलते यह जानवर घर के लोगों पर ही हमला कर देते है। इस तरह के हमले कई बार घातक साबित होते है और इनके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला लंदन के उत्तरी यॉर्कशायर के ईस्ट हेसलर्टन में सामने आया है। यहां एक 10 साल की मासूम बच्ची पर उसके ही परिवार के XL Bully नस्ल के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।