घर में बैन डॉग पालना पड़ा भारी, पालतू XL Bully के हमले में 10 साल की मासूम की मौत

पालतू जानवरों से अक्सर लोगों को परिवार के सदस्य की तरह लगाव हो जाता है। लोग अपने पैट्स को अपना बच्चा मानने लगते है और आमतौर पर जानवरों में भी पालने वाले परिवार के प्रति लगाव देखने को मिलता है। लेकिन कई बार अपनी हिंसक प्रवृत्ति के चलते यह जानवर घर के लोगों पर ही हमला कर देते है। इस तरह के हमले कई बार घातक साबित होते है और इनके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला लंदन के उत्तरी यॉर्कशायर के ईस्ट हेसलर्टन में सामने आया है। यहां एक 10 साल की मासूम बच्ची पर उसके ही परिवार के XL Bully नस्ल के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।
सवाना बेंथम नामक बच्ची पर उनके छह साल के कुत्ते बिग्गी ने तब हमला किया जब वह दोनों घर में अकेले थे। सवाना के पिता काम पर गए थे और उसकी मां किसी काम से कुछ देर के लिए घर से बाहर गई थी। सवाना और बिग्गी घर में अकेले थे और साथ में टीवी देख रहे थे। तभी अचानक बिग्गी ने सवाना पर हमला कर दिया। जब उसकी मां घर लौटी तो उसने सवाना को ज़मीन पर पड़े हुए देखा। उस समय सवाना को गंभीर चोटें आई हुई थी और बिग्गी का मुह पूरी तरह से खून में लथपथ था।
सवाना की हालत देख कर मां घबरा गई और उसने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। मां की चीख पुकार सुन कर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। लोगों की मदद से मां ने सवाना को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के दौरान सवाना को गर्दन पर गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले साल नवंबर में हुए इस मामले की हाल ही में जांच की गई है।
डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मैथ्यू विल्किंसन के मुताबिक, कुत्ते ने इससे पहले कभी गुस्सा नहीं दिखाया था और वह एक शांत और आलसी पालतू जानवर था। बिग्गी को न ही कोई बीमारी या कोई शारीरिक समस्या थी जिसके चलते उसे अचानक गुस्सा आया हो और उसने सवाना पर हमला कर दिया हो। लेकिन इसके बावजूद उसने सवाना पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। बता दे कि, XL Bully कुत्ते पालना ब्रिटेन में बैन है, हालांकि सवाना के परिवार ने कानूनी अनुमति के साथ बिग्गी को रखा हुआ था। साथ ही उसे पालने से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बिग्गी ने सवाना पर घातक हमला कर दिया और उसकी जान ले ली।