‘बराक ओबामा ने ईरान को प्लेन भरकर पैसे दिए, जवाब में गंदी-गंदी गालियां मिलीं’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा

उस वक्त ओबामा सरकार ने ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का समझौता किया था। अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और आर्थिक मदद का वादा किया था। ट्रंप ने पहले भी इस डील को बहुत खराब बताया था और अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिया था।