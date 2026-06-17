Pakistan : जम्मू-कश्मीर में बर्बरता पर दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू! 32 से अधिक नागरिकों की मौत के बाद मचा बवाल

आईएचआरएफ ने X पर एक पोस्ट में जम्मू और कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति (JKJAAC) से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के अत्यधिक उपयोग की निंदा की। अधिकारियों द्वारा 5 जून को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेकेजेएएसी को 'प्रतिबंधित संगठन' घोषित किए जाने के बाद संकट और बढ़ गया। आईएचआरएफ के अनुसार, इस कदम के बाद पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया, संघीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं और क्षेत्र में आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।