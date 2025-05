अफ़ग़ानिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका का कब्ज़ा कायम रहेगा, Donald Trump ने कतर में क्यों कही ये बात,जानें

Trump on Bagram Airbase: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ​कहा है कि अफगानिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका का कब्ज़ा कायम रहेगा (Bagram Airbase US control) और इसे किसी अन्य देश को नहीं सौंपा जाएगा। उन्होंने कतर एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, “यह रणनीतिक रूप से अहम जगह है और हम इसे छोड़ नहीं सकते।” अब वह इस एयरबेस से भी नहीं हट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अल-उदीद एयरबेस पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए भारत और पाकिस्तान में शां​ति (Trump statement on war and peace) के साथ ही कहा कि दुनिया भर में विवादों का समाधान करना उनकी प्राथमिकताओं में है, लेकिन अमेरिका अपने साझेदारों की रक्षा के लिए ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। ध्यान रहे कि अमेरिका ने 2001 में अफ़ग़ानिस्तान ( Afghanistan) में आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी थी, लेकिन 20 साल बाद भी अफ़ग़ान जनता को स्थायी शांति नहीं मिल सकी है।