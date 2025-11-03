‘वे जानते हैं कि मैं चाहूं तो उन्हें तुरंत खत्म…’, अब किसपर बौखला उठे ट्रंप? दे डाली खुली धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर वह चाहें तो हमास को तुरंत खत्म कर देंगे।
ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जमकर तारीफ भी की। ट्रंप ने कहा कि वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं।
वह ऐसे शख्स हैं, जिन पर पहले कभी दबाव नहीं डाला गया। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता है। मैंने उन पर दबाव डाला।
इसके बाद, ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसे तुरंत खत्म किया जा सकता है। अगर मैं हमास को निशस्त्र करना चाहूंगा तो मैं यह तुरंत कर दूंगा। उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वे यह जानते हैं।
गौरतलब है कि एक दिन पहले अमेरिका ने एक वीडियो फुटेज जारी किया था। जिसमें हमास पर आरोप लगाया गया था कि वे गाजा में आम लोगों की मदद के लिए जो सहायता भेजी जा रही है, उसे लूट रहे हैं।
हालांकि हमास ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। हमास ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने गाजा में जो एक सहायता काफिले को लूटने के आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह से झूठे हैं।
हमास ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आरोप झूठे हैं। उनके पास सबूतों का अभाव है और ये एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। अमेरिका सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) की ओर से इस सप्ताह के अंत में एक ड्रोन वीडियो रिलीज किया गया था।
इसमें दक्षिणी गाजा पट्टी में एक सहायता ट्रक को लूटते हुए संदिग्ध हमास कार्यकर्ताओं को दिखाया गया था। जिसके बाद से ट्रंप हमास के प्रति और कड़ा रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं।
उधर, इजरायल-हमास के बीच गाजा सीजफायर की मध्यस्थता करने वाले फिलीस्तीनी-अमेरिकी बिजनेसमैन और अरब अमेरिकन शांति समिति के अध्यक्ष बिशारा बहबाह ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि हमास भारी हथियार सौंपने को तैयार है।
उन्होंने आगे कहा कि व्हाइट हाउस ने भी हमास के इस रुख पर सहमति जतानी शुरू कर दी है। वाशिंगटन ने गाजा युद्ध करने की दिशा में इसे सकारात्मक माना है।
