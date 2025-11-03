‘वे जानते हैं कि मैं चाहूं तो उन्हें तुरंत खत्म…’, अब किसपर बौखला उठे ट्रंप? दे डाली खुली धमकी

इसके बाद, ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसे तुरंत खत्म किया जा सकता है। अगर मैं हमास को निशस्त्र करना चाहूंगा तो मैं यह तुरंत कर दूंगा। उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वे यह जानते हैं।