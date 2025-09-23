ट्रंप और ज़ेलेन्स्की की फिर होगी मुलाकात, क्या रूस-यूक्रेन युद्ध-विराम पर बनेगी बात?

ट्रंप ने अलास्का (Alaska) में 15 अगस्त को रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन से मुलाकात के बाद यह दूसरा मौका है जब ट्रंप और ज़ेलेन्स्की की मुलाकात होगी। इससे पहले ट्रंप और ज़ेलेन्स्की के बीच अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में व्हाइट हाउस (White House) में मुलाकात हुई थी। इस दौरान कई यूरोपीय लीडर्स भी ज़ेलेन्स्की के साथ, ट्रंप से मिलने गए थे। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले भी इस साल दोनों दो बार मिल चुके हैं। एक बार 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में और दूसरी बार 26 अप्रैल को वेटिकन सिटी (Vatican City) में। ऐसे में ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद आज उनकी और ज़ेलेन्स्की की आज चौथी मुलाकात होगी।