ट्रंप और ज़ेलेन्स्की की फिर होगी मुलाकात, क्या रूस-यूक्रेन युद्ध-विराम पर बनेगी बात?

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) आज, मंगलवार, 23 सितंबर को एक बार फिर यूक्रेन (Ukraine) के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच यह मीटिंग न्यूयॉर्क (New York) शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) की साइडलाइन्स पर होगी।
ट्रंप ने अलास्का (Alaska) में 15 अगस्त को रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन से मुलाकात के बाद यह दूसरा मौका है जब ट्रंप और ज़ेलेन्स्की की मुलाकात होगी। इससे पहले ट्रंप और ज़ेलेन्स्की के बीच अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में व्हाइट हाउस (White House) में मुलाकात हुई थी। इस दौरान कई यूरोपीय लीडर्स भी ज़ेलेन्स्की के साथ, ट्रंप से मिलने गए थे। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले भी इस साल दोनों दो बार मिल चुके हैं। एक बार 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में और दूसरी बार 26 अप्रैल को वेटिकन सिटी (Vatican City) में। ऐसे में ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद आज उनकी और ज़ेलेन्स्की की आज चौथी मुलाकात होगी।
ट्रंप और ज़ेलेन्स्की की इस मुलाकात का मुद्दा रूस-यूक्रेन युद्ध-विराम रहेगा। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या दोनों की मुलाकात के दौरान इस पर बात बनेगी और कुछ फायदा होगा या नहीं।