भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति को लेकर अमेरिकी नेता का विवादित बयान, कही यह बात…

डंकन के विवादित बयान के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश पैदा हो गया है और वो जमकर इस बयान की निंदा कर रहे हैं। अमेरिका में हिंदू संगठनों ने इस बयान को धार्मिक भेदभाव का उदाहरण बताया है। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूज़र्स भी डंकन को 'असहिष्णु' और 'अमेरिकी मूल्यों के विपरीत' बता रहे हैं। अमेरिकी जनता भी सोशल मीडिया पर डंकन के इस बयान को नफरत फैलाने वाली बात बता रहे हैं। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी डंकन के बयान को अमेरिका की धार्मिक बहुलता के खिलाफ बता रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स तो डंकन को यह भी याद दिला रहे हैं कि अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिका का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।