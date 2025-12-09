9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

एलन मस्क के चलते इस देश पर बुरी तरह भड़के ट्रंप, दे डाली खुली धमकी, बोले- ‘हम नहीं चाहते कुछ गलत हो’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को चेतावनी दी है कि वह यूरोप को यूरोप ही रहने देना चाहते हैं। यह बयान यूरोपीय संघ द्वारा एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' पर 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाने के बाद आया है। ट्रंप ने कहा कि यूरोप को सावधान रहना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 09, 2025

Donald Trump and Elon Musk

अरबपति एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

यूरोपीय संघ ने दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क कंपनी 'एक्स' पर 120 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने यूरोप को खुली चेतावनी दे दी है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा- देखिए, अब यूरोप को बहुत सावधान रहना होगा। वे बहुत सी चीजें कर रहे हैं। हम यूरोप को यूरोप ही रहने देना चाहते हैं।

लोगों के लिए बहुत बुरा है- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा- यूरोप बुरी दिशाओं में जा रहा है। यह बहुत गलत है, लोगों के लिए बहुत बुरा है। हम नहीं चाहते कि यूरोप इतना बदले। वे कुछ बहुत बुरी दिशाओं में जा रहे हैं।

ट्रंप की प्रतिक्रिया लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बाद आई हैं, जिसमें माइग्रेशन के कारण सभ्यता के खत्म होने की चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि उनकी सरकार यूरोपियन देशों के अंदर यूरोप के मौजूदा रास्ते का विरोध करेगी।

अमेरिका और यूरोपीय संघ में बढ़ रहा मतभेद

इस डॉक्यूमेंट में यूरोप में पारंपरिक पार्टनर्स के प्रति सख्त रुख का संकेत दिया गया था। इस स्ट्रैटेजी ने यूक्रेन में संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए, इस पर अमेरिका और यूरोपियन कैपिटल्स के बीच बढ़ते मतभेदों को और हवा दी है।

यूरोपियन अधिकारियों को डर है कि अमेरिका अब यूक्रेन पर रूस को कुछ इलाका छोड़ने के लिए दबाव डाल सकता है। उधर, रूस ने इस बदलाव का स्वागत किया है और अपडेटेड डॉक्यूमेंट को अपने विचार से काफी हद तक मिलता-जुलता बताया है।

इसके अलावा, जुर्माने के बारे में सवालों का एक बार फिर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा- मुझे नहीं लगता कि यह सही है। एलन ने मुझे इस बारे में मदद मांगने के लिए फोन नहीं किया है। साथ ही ट्रंप ने यह भी इशारा किया कि वह इस संबंध में और जानकारी हासिल करेंगे।

ट्रंप और मस्क के बीच मतभेद

एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मजबूत हुए। उस वक्त मस्क ने ट्रंप के चुनाव अभियान में लगभग 300 मिलियन डॉलर का योगदान दिया था।

मस्क ने ट्रंप के लिए प्रचार भी किया और उनकी नीतियों का समर्थन किया। हालांकि, बाद में दोनों के बीच मतभेद हो गए, जब ट्रंप ने एक खर्च बिल का समर्थन किया, जिसका मस्क ने विरोध किया। इसके बाद, ट्रंप ने कहा कि उनका मस्क के साथ रिश्ता खत्म हो गया है और खिलाफ जाने पर मस्क को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Elon Musk

Published on:

09 Dec 2025 07:31 am

Hindi News / World / एलन मस्क के चलते इस देश पर बुरी तरह भड़के ट्रंप, दे डाली खुली धमकी, बोले- ‘हम नहीं चाहते कुछ गलत हो’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका ने की ड्रोन स्ट्राइक, मार गिराए अल-कायदा के आतंकी

US drone strike in Yemen
विदेश

पीएम मोदी-पुतिन की मुलाकात से चिढ़े ट्रंप? भारत के चावल पर नए टैरिफ का दिया संकेत

Is Donald Trump not happy with Prime Minister Narendra Modi's meeting with Russian President Vladimir Putin?
विदेश

पाकिस्तान को ले डूबेगा आतंकवाद… अपहरण के बाद महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या; विरोध में ओपीडी सेवाएं बंद

Khyber Pakhtunkhwa Lady Doctor Murder
विदेश

Earthquake: तेज भूकंप ने जापान को हिलाया: 7.6 की तीव्रता, सुनामी चेतावनी से दहशत

जापान में अक्सर भूकंप आते रहते है
विदेश

‘हिंदू अच्छे मुस्लिम बुरे’,सेटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रश्दी क्या फिर से लिखना चाहते हैं भारत का इतिहास?

Salman Rushdie India Freedom of Expression
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.