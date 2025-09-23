Patrika LogoSwitch to English

‘मैंने रुकवाए 7 युद्ध…’,डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर UNGA में फिर अलापा राग

Donald Trump UNGA war claims: डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में सात युद्ध रोकने का दावा करते हुए भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर अपनी राय दी।

भारत

MI Zahir

Sep 23, 2025

Donald Trump UNGA war claims
अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करते हुए। फोटो: X Handle

Donald Trump UNGA war claims: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump ) ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में एक खास बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उन्होंने सात बड़े युद्ध रोकने में सफलता हासिल की। उनका कहना था कि उन्होंने युद्ध खत्म ((Donald Trump UNGA war claims) ) करने का काम किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र (United Nations) इस मामले में विफल रहा। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष और सीमा विवाद को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए। ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच शांति (India-Pakistan Ceasefire) स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को समझौता करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के दावे का पूरा आकलन करना जरूरी है। हालांकि उन्होंने कुछ संघर्षों को कम करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन पूरे सात युद्ध रोकने का दावा विवादित भी माना जा रहा है। ट्रंप के समर्थक उनके इस बयान को शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, वहीं आलोचक इसे सिर्फ प्रचार का हिस्सा बताते हैं।

ट्रंप की विदेश नीति और युद्धों पर उनका नजरिया

डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अपनी विदेश नीति मजबूत और ‘अमेरिका फर्स्ट’ बताते हुए कई बार सैन्य हस्तक्षेपों को कम करने की बात कही। उनका मानना था कि अमेरिकी सेना को अनावश्यक युद्धों में नहीं फंसना चाहिए।

ट्रंप के बयान से एक बार फिर चर्चा

बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में अपने भाषण के दौरान सात युद्ध रोकने का दावा किया है और भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर भी अपनी सोच जाहिर की है। उनके इस बयान ने वैश्विक शांति की दिशा में एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। हालांकि, इस दावे की व्यापक समीक्षा और आलोचना भी हो रही है।

डोनाल्ड ट्रम्प

India Pakistan Conflict

यूएसए

23 Sept 2025 10:00 pm

