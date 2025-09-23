‘मैंने रुकवाए 7 युद्ध…’,डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर UNGA में फिर अलापा राग

Donald Trump UNGA war claims: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump ) ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में एक खास बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में उन्होंने सात बड़े युद्ध रोकने में सफलता हासिल की। उनका कहना था कि उन्होंने युद्ध खत्म ((Donald Trump UNGA war claims) ) करने का काम किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र (United Nations) इस मामले में विफल रहा। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष और सीमा विवाद को लेकर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए। ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच शांति (India-Pakistan Ceasefire) स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को समझौता करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के दावे का पूरा आकलन करना जरूरी है। हालांकि उन्होंने कुछ संघर्षों को कम करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन पूरे सात युद्ध रोकने का दावा विवादित भी माना जा रहा है। ट्रंप के समर्थक उनके इस बयान को शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, वहीं आलोचक इसे सिर्फ प्रचार का हिस्सा बताते हैं।