ट्रंप ने एंटीफा को घोषित किया आतंकी संगठन, मदद करने वालों के खिलाफ होगी सख्त जांच

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एंटीफा (Antifa) नाम के वामपंथी कार्यकर्ता मूवमेंट को देश में आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय यूके (UK) के राजकीय दौरे पर हैं और वहीं से उन्होंने यह घोषणा की। ट्रंप ने अपनी घोषणा में एंटीफा को एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी आपदा भी बताया।
ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एंटीफा के लिए फंडिंग करने वालों के लिए भी संदेश दिया। ट्रंप ने लिखा कि एंटीफा के लिए फंडिंग करने वालों की उच्चतम कानूनी मानकों और प्रथाओं के अनुसार सख्त जांच की जाएगी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चार्ली एक अमेरिकी कंज़र्वेटिव कार्यकर्ता थे और उनकी हत्या ने दुनियाभर को स्तब्ध कर दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान के दौरान चार्ली ने भी उनका खुलकर प्रचार किया था। ऐसे में अपने करीबी समर्थक की हत्या से ट्रंप को भी धक्का लगा है। चार्ली की मौत के बाद एंटीफा समर्थक खुलकर चार्ली के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को उनकी मौत का कारण बताते हुए जायज़ ठहरा रहे हैं, जिससे ट्रंप काफी नाराज़ भी हैं।