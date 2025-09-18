ट्रंप ने एंटीफा को घोषित किया आतंकी संगठन, मदद करने वालों के खिलाफ होगी सख्त जांच

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चार्ली एक अमेरिकी कंज़र्वेटिव कार्यकर्ता थे और उनकी हत्या ने दुनियाभर को स्तब्ध कर दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान के दौरान चार्ली ने भी उनका खुलकर प्रचार किया था। ऐसे में अपने करीबी समर्थक की हत्या से ट्रंप को भी धक्का लगा है। चार्ली की मौत के बाद एंटीफा समर्थक खुलकर चार्ली के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को उनकी मौत का कारण बताते हुए जायज़ ठहरा रहे हैं, जिससे ट्रंप काफी नाराज़ भी हैं।