Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप ने एंटीफा को घोषित किया आतंकी संगठन, मदद करने वालों के खिलाफ होगी सख्त जांच

Trump's Big Decision: डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एंटीफा को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 18, 2025

Donald Trump
Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एंटीफा (Antifa) नाम के वामपंथी कार्यकर्ता मूवमेंट को देश में आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय यूके (UK) के राजकीय दौरे पर हैं और वहीं से उन्होंने यह घोषणा की। ट्रंप ने अपनी घोषणा में एंटीफा को एक बीमार, खतरनाक, कट्टरपंथी वामपंथी आपदा भी बताया।

ये भी पढ़ें

भारत ने रूस-बेलारूस सैन्याभ्यास में लिया हिस्सा, अमेरिका की बढ़ सकती है टेंशन
विदेश
India joins Russia-Belarus military drills


फंडिंग करने वालों के खिलाफ होगी सख्त जांच

ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एंटीफा के लिए फंडिंग करने वालों के लिए भी संदेश दिया। ट्रंप ने लिखा कि एंटीफा के लिए फंडिंग करने वालों की उच्चतम कानूनी मानकों और प्रथाओं के अनुसार सख्त जांच की जाएगी।

चार्ली किर्क की हत्या के बाद बड़ा कदम

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप के समर्थक चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चार्ली एक अमेरिकी कंज़र्वेटिव कार्यकर्ता थे और उनकी हत्या ने दुनियाभर को स्तब्ध कर दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान के दौरान चार्ली ने भी उनका खुलकर प्रचार किया था। ऐसे में अपने करीबी समर्थक की हत्या से ट्रंप को भी धक्का लगा है। चार्ली की मौत के बाद एंटीफा समर्थक खुलकर चार्ली के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को उनकी मौत का कारण बताते हुए जायज़ ठहरा रहे हैं, जिससे ट्रंप काफी नाराज़ भी हैं।

ये भी पढ़ें

इज़रायल ने गाज़ा सिटी में 13वीं सदी की मस्जिद को उड़ाया, देखें वीडियो
विदेश
Israel blasts mosque in Gaza Ctiy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

18 Sept 2025 10:35 am

Published on:

18 Sept 2025 10:10 am

Hindi News / World / ट्रंप ने एंटीफा को घोषित किया आतंकी संगठन, मदद करने वालों के खिलाफ होगी सख्त जांच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.