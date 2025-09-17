इज़रायल ने गाज़ा सिटी में 13वीं सदी की मस्जिद को उड़ाया, देखें वीडियो

इज़रायली हमलों से गाज़ा सिटी में हर तरफ तबाही का मंज़र है। इज़रायली सेना लगातार बमबारी कर रही है, जिससे न सिर्फ इमारतें तबाह हो रही हैं, बल्कि मरने वाले फिलिस्तीनियों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इज़रायली सेना का लक्ष्य गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करना है जिससे हमास पर पूरी तरह से दबाव बनाया का सके। हालांकि इसी बीच इज़रायली सेना ने लोगों को गाज़ा सिटी छोड़ने का मौका दिया है। बुधवार, 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार, 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक 48 घंटों के लिए फिलिस्तीनियों को एक अस्थायी रास्ते के ज़रिए दक्षिण में सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका दिया जाएगा।