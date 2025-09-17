Patrika LogoSwitch to English

इज़रायल ने गाज़ा सिटी में 13वीं सदी की मस्जिद को उड़ाया, देखें वीडियो

Israel-Hamas War: इज़रायल लगातार गाज़ा सिटी पर हमले कर रहा है। अब इज़रायल ने गाज़ा सिटी में एक 13वीं सदी की मस्जिद को उड़ा दिया।

भारत

Tanay Mishra

Sep 17, 2025

Israel blasts mosque in Gaza Ctiy
Israel blasts mosque in Gaza Ctiy (Photo - Video screenshot)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाज़ा सिटी (Gaza City) पर पूरी तरह से कब्ज़ा करने के लिए इज़रायली सेना लगातार हमले कर रही है और तबाही मचा रही है। अब इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी में जमीनी हमले करते हुए बमबारी भी तेज़ कर दी है। इज़रायली बमबारी की वजह से गाज़ा सिटी में कई इमारतें ध्वस्त हो रही हैं।

13वीं सदी की मस्जिद को उड़ाया

इज़रायली सेना लगातार गाज़ा सिटी में इमारतों को निशाना बना रही है। अब इज़रायली सेना ने एक मस्जिद को निशाना बनाया है। यह मस्जिद 13वीं सदी की थी और गाज़ा सिटी में तुफाह इलाके में स्थित थी। इज़रायली बमबारी में यह मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई और मलबे में तब्दील हो गई।

हर तरफ तबाही का मंज़र

इज़रायली हमलों से गाज़ा सिटी में हर तरफ तबाही का मंज़र है। इज़रायली सेना लगातार बमबारी कर रही है, जिससे न सिर्फ इमारतें तबाह हो रही हैं, बल्कि मरने वाले फिलिस्तीनियों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इज़रायली सेना का लक्ष्य गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करना है जिससे हमास पर पूरी तरह से दबाव बनाया का सके। हालांकि इसी बीच इज़रायली सेना ने लोगों को गाज़ा सिटी छोड़ने का मौका दिया है। बुधवार, 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार, 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक 48 घंटों के लिए फिलिस्तीनियों को एक अस्थायी रास्ते के ज़रिए दक्षिण में सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका दिया जाएगा।

