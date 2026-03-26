डोनाल्ड ट्रंप का ​एग्जिट प्लान: ईरान के लिए 6 सप्ताह की डेडलाइन, चीन यात्रा से पहले क्या है नई चाल

ईरान को दी गई इस डेडलाइन से सऊदी अरब और इजरायल जैसे देशों के बीच नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ट्रंप का प्लान स्पष्ट है—या तो ईरान समझौते की मेज पर आए या फिर पूर्ण अलगाव (Total Isolation) का सामना करे। इस रणनीति के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना की प्रत्यक्ष भागीदारी को कम करना है, जिसे उन्होंने अपने 'एग्जिट प्लान' का नाम दिया है। हालांकि, विशेषज्ञों को डर है कि 6 सप्ताह की यह छोटी अवधि तनाव को कम करने के बजाय संघर्ष को और भड़का सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की यह समय सीमा कूटनीतिक से अधिक मनोवैज्ञानिक है। वे चीन पहुंचने से पहले एक 'निर्णायक नेता' की छवि बनाना चाहते हैं। वहीं, ईरान ने इसे 'ब्लैकमेलिंग' करार दिया है।