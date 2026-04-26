‘मैं ही टारगेट था’, व्हाइट हाउस शूटिंग पर Donald Trump का आ गया बड़ा बयान, जानिये अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा

Donald Trump: अमेरिका से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई जब एक डिनर पार्टी में गोलीबारी हुई। उस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक देखने को मिली। यह घटना White House Correspondents Dinner के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। माहौल कुछ ही सेकंड में पूरी तरह बदल गया। जहां कुछ देर पहले हंसी और बातचीत हो रही थी, वहीं अफरा-तफरी मच गई। मेहमान घबराकर मेजों के नीचे छिपने लगे और चारों तरफ चीख-पुकार सुनाई देने लगी। इस कार्यक्रम में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। जैसे ही स्थिति बिगड़ी, सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। ट्रंप और फर्स्ट लेडी को फौरन सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। उनके चारों ओर सुरक्षा का मजबूत घेरा बना दिया गया।