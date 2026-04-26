वही होटल-वही दहशत…, US प्रेसिडेंट्स के लिए क्यों खतरनाक है होटल वॉशिंगटन हिल्टन?

Washington Hilton Shooting Case Update: फायरिंग के बाद वॉशिंगटन हिल्टन सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं? करीब 45 साल पहले यहीं पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब दशकों बाद, इसी होटल में हुए ट्रंप डिनर पार्टी के दौरान फायरिंग की खबर ने इतिहास की वही डरावनी यादें ताजा कर दी हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, जिन्हें गोली चलने के बाद तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया।